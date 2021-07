El Paso Inferior Vehicular Francisco Sarabia en Lerdo no está en Programa de Obras Anual

Hasta la mañana de ayer, no se encontraba contemplada ninguna acción de mejora del Paso Inferior Vehicular (PIV) Francisco Sarabia dentro del Programa de Obras Anual (POA). No obstante, el alcalde de Lerdo, Homero Martínez Cabrera, aseguró ayer haber dado instrucciones al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (Sapal) de realizar el mantenimiento al sistema de bombeo (mismo que no funcionó el pasado 1 cuando se presentaron las lluvias). Por tal motivo, el PIV permanecerá cerrado mientras concluyen estas acciones este martes.

En el Paso Inferior Vehicular Sarabia se ahogó un taxista en 2016 porque el sistema de bombeo no ha funcionado cuando se registran precipitaciones, razón por la cual ha sido cerrado a la circulación porque se convierte en una alberca y trampa para los conductores. Al respecto, el director de Obras Públicas, Juan Antonio Sánchez López, señaló que los mantenimientos del sistema de bombeo del PIV se encuentran a cargo del Sapal. El alcalde acudió ayer al PIV, acompañado por personal de Sapal, y en el recorrido se percató de la separación de cerca de 8 centímetros de una de las placas de la estructura del paso inferior vehicular, motivo por el cual solicitó a la Dirección de Obras Públicas una valoración de las condiciones estructurales de esta vialidad y que, de ser necesario, se solicite una segunda opinión. "Tenemos que estar vigilantes de la seguridad del paso inferior, que el agua de lluvia se pueda desalojar lo más pronto posible para evitar accidentes. De la separación de la placa de concreto es algo que vamos a estar al pendiente y solicitar una valoración, es importante tener la certeza de que esta vialidad es segura y prevenir accidentes como el que ocurrió en la Línea 12 del Metro en la Ciudad de México", dijo el alcalde. Debido a los trabajos de mantenimiento, este martes 6 de julio, el PIV quedará cerrado a la circulación por 24 horas. Esta obra fue realizada con recursos federales provenientes del Fondo Metropolitano de la Laguna del año 2011. Esta obra del Paso Inferior Vehicular de Lerdo fue originalmente proyectada en poco más de 30 millones de pesos, pero al final la cifra se elevó en 50 millones debido a que se tuvieron que hacer obras complementarias como la reubicación de las líneas de drenaje. 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste