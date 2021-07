A revisión, la fecha de regreso a clases presenciales en Durango

Aún no es definitivo que los estudiantes de Durango inscritos en instituciones públicas regresen a las aulas el próximo 30 de agosto; todo dependerá del comportamiento de la pandemia.

El gobernador José Rosas Aispuro Torres informó en rueda de prensa que el esquema híbrido que se adoptó en Durango como programa piloto opera en 140 planteles y se está dando seguimiento para detectar las áreas de oportunidad.

"Estamos en espera de ver cuál es el comportamiento que se tiene en el tema del avance de la pandemia esperemos que para el mes de agosto que se ha acordado que estamos ahorita viendo nosotros la fecha que acordó la Federación si esa es la más conveniente para nuestra entidad, y la estamos revisando en coordinación con los estados vecinos para que todos salgamos en las mismas fechas", indicó.

Y dijo que si para finales de agosto las condiciones son mejores, ya se está viendo el esquema de licitación para la fabricación y posterior entrega de uniformes cuando menos para los alumnos de preescolar y primaria. "Estaríamos valorando lo de educación secundaria para que fuera todo educación básica, pero sí habrá uniformes, todo depende desde luego de cómo continúe el comportamiento de esta pandemia", agregó.

VACUNACIÓN

En rueda de prensa el Gobernador confirmó que Durango se mantiene en el color verde del Semáforo de Riesgo Epidemiológico gracias al esfuerzo de la sociedad.

No obstante, enfatizó que no se deben relajar las medidas, incluso entre quienes ya están vacunados porque no están exentos de poder contagiarse.

Dijo que en Durango ya van más de 460 mil personas vacunadas y se prevé continuar con el sector de 40 a 49 años de edad en la capital del estado, a más tardar la próxima semana.

Y es que, este grupo poblacional está integrado por más de 90 mil duranguenses y no se cuenta con dosis suficientes por lo que próximamente se informará la fecha exacta.