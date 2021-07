Jubilados de la Unión Nacional de Comités IMSS en Torreón buscan devolución de ahorros

La Unión Nacional de Comités IMSS (UNCIMSS) con representación en Torreón busca voluntad política en el Gobierno federal para que se les devuelvan los ahorros de la subcuenta de cesantía y vejez administrados por los Afores que se encuentran en cuentas individuales a nombre de cada uno de los jubilados y pensionados del Seguro Social. En Torreón, Coahuila son alrededor de 3 mil personas afectadas y cada una y de acuerdo a la categoría, exigen la devolución de alrededor de 300 mil pesos.

Alegan que esta problemática tiene casi 5 años y que los ahorros han sido retirados de los Afores y entregados de manera indebida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público }(SHCP) una vez que la persona cumple los 60 años de edad, integrándolos al presupuesto federal y "despojándonos de parte de nuestro patrimonio familiar", situación que consideran injusta.

Mencionaron que los recursos se entregan a la Federación, de acuerdo a lo que establece la Jurisprudencia 2a./J 185/2008 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aplicada en 2015, en el periodo presidencial de Enrique Peña Nieto.

Señalan que hubo personas que se jubilaron en el periodo de noviembre de 1997 a noviembre de 2015 y que recibieron sus ahorros de cesantía y vejez, los cuales se dejaron de entregar "por una decisión política neoliberal" del entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso.

"Dice que nosotros como jubilados del Seguro Social no tenemos derecho a la recuperación de esa subcuenta, sin embargo, durante muchos años se estuvo laudando a favor de muchos compañeros jubilados y les estuvieron entregando este recurso. ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando?, nosotros queremos voluntad política por parte del ejecutivo, del licenciado Andrés Manuel López Obrador, para que escuche nuestra ponencia y él esté bien informado sobre la razón por la cual, nosotros queremos la devolución de nuestro recurso. Nuestro estado de cuenta del Afore tiene nombre y apellido, sin embargo, fuimos despojados de nuestros ahorros al cumplir 60 años", exponen.

Mencionaron que han buscado distintas estrategias y buscado iniciativas de ley, mismas que son "muy tardadas", de ahí que buscan una mesa de diálogo directa con el jefe del Ejecutivo federal. Mencionaron que en próximas fechas, se estará realizando un plantón en las oficinas del SAT de esta ciudad.

Lo anterior fue dado a conocer durante una rueda de prensa celebrada en Torreón y a la que acudieron Aranzazú Hernández Rivas, enlace nacional de la UNCIMSS; María Isabel Martínez, médica internista jubilada del IMSS e integrante de la Comisión de Tesorería y de Prensa de la UNCIMSS; Josefina Bastida Orozco, enlace nacional de UNCIMSS y enlace del Frente Nacional de Jubilados y Pensionados del IMSS; y Francisco Javier Rodríguez Dorado, médico anestesiólogo jubilado del IMSS y miembro del Grupo de Comisiones del área de Prensa de la UNCIMSS.

A nivel nacional estiman que son 90 mil jubilados y pensionados del IMSS afectados y como respuesta a su inconformidad surgió el Frente Nacional de Jubilados y Pensionados del IMSS integrado por 40 organizaciones ubicadas en 38 ciudades de 25 entidades federativas. Han hecho presencia en giras presidenciales, entregando un número considerable de oficios a López Obrador además de efectuar movilizaciones en Palacio Nacional y tomas pacíficas del SAT y de Afores. Derivado de estas manifestaciones, se han reunido con autoridades federales pero sin éxito.

"Es claro que el señor presidente no tiene la información correcta. Señor presidente, los jubilados del IMSS no solicitamos una segunda pensión, nosotros no somos pensionados, somos jubilados y lo que reclamamos es la entrega de nuestros ahorros que por ley (sistemas de ahorro para el retiro) nuestro patrón el IMSS depositó a nuestro nombre en una cuenta individual en la Afore que nosotros elegimos. No somos pensionados por ley del IMSS, somos jubilados por nuestro régimen de jubilaciones y pensiones contemplado en nuestro contrato colectivo de trabajo".

Exigencias

Inconformidad.

*Quieren una mesa de diálogo directa con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

*Se han reunido con autoridades federales pero no han tenido una respuesta favorable.

*Amagan con más plantones en el SAT, incluyendo oficinas en Torreón.