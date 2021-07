El PRI de Lerdo critica fines electorales de Consulta Popular del 1 de agosto

Juan José Carrillo Aldaba, dirigente del PRI en Lerdo mencionó respecto la consulta nacional del primero de agosto que los priistas piden que además del retiro del fuero a los ex presidentes se aborde el tema del mal manejo del COVID-19 por parte del Gobierno Federal y las malas decisiones y manejo de recursos del gobierno capitalino respecto a la Línea 12 del Metro que colapsó.

"Si bien es cierto pues ellos ya tren las preguntas que va a tener la boleta viene también un apartado donde el ciudadano puede manifestar los temas que considera de trascendencia en el país y estos dos temas, el manejo del Covid-19 y la responsabilidad en cuanto a la línea 12 del Metro fueron temas muy trascendentes en estos tiempos", dijo el presidente del Partido Revolucionario Institucional de Lerdo.

"El COVID-19 le pegó a toda la economía nuestro país y muchas de las empresas fueron las más afectadas porque tuvieron que cerrar", dijo.

También criticó la manera en que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha utilizado el tema del juicio a los expresidentes de México.

"Cómo se puede proceder contra los expresidentes si no hay un señalamiento? Si no hay una denuncia contra ellos? creemos que no se necesita hacer populismo o engañar al pueblo pues si cometieron un delito los expresidentes pues que se les investigue y que paguen pero para eso no se necesita realizar ninguna consulta y todos lo sabemos y lo hemos dicho siempre de que realmente se trata de hacer es desviar la atención. Podrían castigar con todo el peso de la ley de haber un delito", dijo el presidente del PRI.

Cuestionó el tiempo que ha tardado el presidente Andrés Manuel López Obrador en hacer efectiva esta propuesta pues lleva años en el poder y solo cuando se aproximan tiempos electorales es cuando nuevamente revive el tema.

"Nos preguntamos por qué hasta hoy? y sabemos que porque el año que viene también vienen elecciones y este tipo de ejercicios lejos de alentar a veces hasta pueden ensuciar los procesos que vengan en el futuro. No sabemos cuál es el objetivo del presidente Andrés Manuel López Obrador pero lo que nos parece es que quieres ayudarle a su propio partido", dijo Carrillo.

También consideró que actualmente se está peor en el país en materia de inseguridad además de que desde el poder se ha estado incitando en polarizar a la sociedad.

"Definitivamente la estrategia de abrazos no balazos no está funcionando. Necesitamos que la ley se cumpla y no sólo los dichos de las mañaneras pues hay regiones donde actualmente el tema de la seguridad es un grave problema. Vemos un presidente mediático pero muchas de las cosas que dice no son realidades", acotó.