La futurología, el estudio de las tendencias.

Siempre nos llama la atención el hablar del futuro. No sabemos qué es lo que pasará pero desde luego, nos mantiene alerta. Esto hace que cada vez tengamos que recurrir más a los estudios, porque solo en ellos estarán las respuestas que bien nos merecemos. Ahí es donde entra en juego la futurología, porque es cierto que para muchos todavía es un campo desconocido, pero cada vez menos.

En ocasiones no se sabe dónde situarla pero nosotros sí que le hemos dado el espacio que bien se merece y como tal, ahora lo vas a entender mucho mejor. Además, ¿Cómo podríamos dejar de lado a una de las disciplinas que se encargan de apostar por el estudio de las tendencias? ¡Descubre todo lo que nos puede ofrecer, que no es poco!

La futurología, ¿Por qué es la ciencia con más importancia del momento?

Por un lado vamos a mencionarla como ciencia. Porque está realmente dentro de ese campo, ya que con sus características así nos lo demuestra.

¿Cuáles son realmente las características de la ciencia?

Para poder entender un poco mejor de que la futurología está dentro de ella, hay que mencionar que las características son tan especiales como que se basa en aplicar el denominado método científico. ¿Por dónde comienza? Pues por la observación y recopilación de datos. A partir de ellos se harán una serie de hipótesis con sus demostraciones y su resultado final. Por lo que comparando estas características de ciencia y las de la futurología, entonces sí que podemos decir que son más que primas hermanas. ¿Podrían las videntes de confianza aportar los mismos datos y dar los mismos pasos que tenemos con esta ciencia? Cierto, la respuesta la tenemos ya delante.

Las características de la futurología

Si hemos mencionado los de la ciencia en general, ahora en particular le toca a la futurología. Porque en este caso, también comienza con una serie de estudios. En primer lugar tiene que recopilar los datos de un pasado y un presente para poder realizar una observación del futuro. Además, las hipótesis que antes mencionamos, ahora se convierten en los escenarios con hipótesis de cosas más probables o menos, pero que realmente pueden ocurrir. De este modo, siempre estaremos cubiertos y no nos llegaremos a sorprender de lo que llegue a nuestras vidas. No es tan sencillo como levantar el teléfono y hacer una llamada al tarot 806 en el que podrás hacer las preguntas que necesitas pero, ¿tendrás de igual modo las respuestas necesarias?

Qué tendencias puede estudiar la futurología

Ya sabemos que se centra en el estudio del futuro, pero lógicamente, tiene muchos campos por delante. En la gran mayoría de ellos será vital hacer un estudio como el que la futurología nos acerca, para conocer un poco más los datos que necesitamos. Pero, ¿en qué campos?:

Lo cierto es que podemos decir que en la gran mayoría. Pero si mencionamos algunas de las tendencias que más están saliendo a la luz, entonces tendremos que hablar de algunas como el mercado y el consumo, el éxito o el fracaso de las empresas, temas de robótica o del trabajo y teletrabajo que tanto auge está teniendo últimamente. Sin duda, esto es solo un aperitivo que nos lleva a mencionar todo lo que puede hacer el estudio de la futurología.

Más que nada porque será fiable para todos los campos que quiera estudiar. Tan solo necesita de los datos previos para elaborar el informe preciso. Hay que decir que como ciencia, la futurología es realmente útil porque nos aporta conocimiento sobre algo que siempre nos ha resultado atractivo pero que nunca nos había sido tan cercano como puede ser el futuro. No importa si el campo es intelectual o cultural e industrial, porque sabrá siempre dar con la clave que cada uno necesita. Mientras que por otro lado, las mejores videntes de España no tienen un respaldo tan conciso y firme como lo que esta ciencia pone por montera. ¿No lo crees así?

Los pasos que sigue la futurología para ser tan concisa

Es siempre perfecta para todos esos momentos de crisis o en los que sabemos que los tiempos cambian y que llegan cosas nuevas que quizás se escapan de nuestras manos. Ahí entra en juego un buen estudio para que nada nos pille por sorpresa. Así que para ello, necesitamos que la futurología haga su trabajo como bien necesitamos. ¿Cuáles son los pasos principales de su estudio?

Primero se encarga de monitorizar la información. Esto es hacer la recopilación precisa en bases de datos y con la ayuda de las herramientas tecnológicas que tenemos al alcance de nuestra mano. Cuando ya se tiene toda esa información hay que observar bien todos los procesos para poder encontrar similitudes de ayer y de hoy. Estableciendo así la base del futuro. Sin duda, esta parte del monitoreo es la que detecta las señales y los posibles riesgos..

Ahora viene el método Delphi que es otra de las partes vitales de la investigación. En este caso, se hacen una serie de preguntas a situaciones concretas entre todos los expertos. El fin de las mismas es poder establecer un criterio más certero, consiguiendo así un resumen. A partir del cual se establecerán los posibles escenarios, considerando todos los factores que podrían influir en cada uno de ellos. Lo que podría llevarnos a hacer una planificación de ese campo concreto que estamos estudiando. Por lo que siempre ayudaría en lo bueno y en lo malo.

Tanto es así que no solo se puede recurrir a la futurología en las diferentes empresas sino que también está destinado a los gobiernos. Porque de este modo siempre podrán tener un plan de actuación en casos de crisis. Algo que ahora está más en auge que nunca debido a la crisis sanitaria que nos azota desde hace poco más de un año. Sumando pasos con todo lo que hace por nosotros la futurología es cierto que ha conseguido muchos críticos pero otros muchos puntos positivos a su alrededor.