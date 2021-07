Solicitan sangre para el actor Mauricio Herrera por cirugía tras caída

Este fin de semana el actor de comedia Mauricio Herrera fue tendencia de las redes sociales por la solicitud en redes sociales que hizo su esposa a sus seguidores y amigos.

Laura Ramos, su esposa, solicitó donadores de sangre tipo O negativo para la cirugía de cadera a la que será sometido el histrión tras sufrir una caída en el baño de su casa.

Fue en 2020 cuando sufrió el accidente, sin embargo por la situación de la pandemia ya la contingencia, la cirugía no se pudo llevar a cabo por falta de donadores.

“El baño tiene dos escalones, y me levanté muy seguro, iba yo caminando, subí el primer escalón y en el segundo perdí el equilibrio, y me fui para atrás, y me giré para no pegarme en la cadera, porque tengo la cadera mal”, mencionó tras su caída en el 2020.

Este no es el único problema de salud que ha enfrentado Mauricio en el último año, pues en el mismo 2020 tuvo que ser ingresado al hospital por complicaciones del COVID-19 tras contagiarse.

Afortunadamente fueron solo un par de semanas las que pasó dentro del nosocomio y fue dado de alta tras una considerable mejoría.