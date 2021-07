Angelique Boyer celebra sus 33 años en bikini

El día de ayer la actriz francesa Angelique Boyer, celebró su cumpleaños número 33 y para conmemorarlo en redes sociales, compartió una serie de fotografías entre las que 'presumió' su figura en bikini.

Tal como se aprecia en su publicación de Instagram, la también modelo posó desde el asiento del piloto de un yate con un traje de baño atirantado en tonos rosados, dejando apreciar su esbelto abdomen y tonificadas piernas.

Además de 'fascinar' con su belleza física al público, Boyer adjuntó en la publicación una serie de fotografías de su infancia, agradeciendo también a sus seres cercanos y a sus fans por el apoyo que le han brindado hasta el momento.

"Gracias por sus mensajes, me llenaron de amor, de buena vibra y de mucha luz, le doy un significado mágico a este número #33 gracias a Dios por la salud y familia que tengo (los amo) por el amor que me rodea y por las maravillosas muestras de amor que he recibido...", escribió en el post que hasta el momento suma más de 727 mil 'me gusta' en la red social.

