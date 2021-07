'Ya nos tocaba ganar', dice Octavio Ocaña sobre el Cruz Azul

Para Octavio Ocaña lo que va de 2021 ha sido "maravilloso", y es que en todos los ámbitos de su vida le está yendo muy bien.

El actor no puede pedirle más a la vida. Recién anunció su compromiso matrimonial, celebra el éxito de Vecinos y además sigue festejando el triunfo del Cruz Azul ante el Santos, ya que le va a la Máquina desde chiquito.

"Tengo los mismos años (22) que llevaba el Cruz Azul sin ser campeón. Nunca había visto al equipo ganar el torneo, estoy muy orgulloso. Imagínense estar casado con el equipo y nomás no ganaba una final.

"Los albiverdes ya se habían impuesto hace tiempo en una final ante el Cruz Azul, así que esta vez ya nos tocaba a nosotros, ya teníamos ganas de ganar, ya nos tocaba ganar", dijo en una entrevista vía Zoom en la que portó el jersey de la Máquina Celeste.

El nacido en la Ciudad de México aprovechó la charla para recordarle al actor lagunero Markin López, 100 por ciento santista, que le pague una apuesta que hicieron previo a la final del encuentro de Santos vs. Cruz Azul.

"Markin me apostó una playera y una botella de vino y a la fecha no ha pagado; me tiene que pagar, pero nomás se hace loco. Les encargo que por favor le digan que salde su deuda", dijo entre risas.

Hace unos días, Nerea Godínez, la pareja de Octavio, anunció su compromiso matrimonial con el actor a través de una foto en la que salen besándose, mientras ella muestra el anillo en su mano izquierda. Al respecto, el artista dijo: "ya me quería casar".

"Voy a unir mi vida a la de mi pareja el año que entra, en diciembre. Estamos bien contentos, ya estamos organizando todo. Encontré a la persona correcta, estoy muy feliz", comentó con una sonrisa de oreja a oreja.

Este momento especial lo comparte con su personaje, "Benito" en Vecinos, quien de igual manera ha sido flechado por Cupido.

"En esta décima primera temporada 'Benito' se convierte en un adulto responsable, está enamorado y se ha comprometido con su novia", resaltó.

Recordó el joven que cuando se integró a la serie tenía cinco años de edad. Era muy travieso y hasta confesó que un día le dijo algo muy feo a Macaria, sin embargo, no quiso contar lo sucedido.

"Espero que Macaria ('Magdalena' en la trama) les cuente esa anécdota. Siempre andaba con mi balón pateándolo por todos lados, pero lo más feo que hice fue una vez que aventé una bomba de olor en la cabina y entonces las grabaciones se pararon durante dos horas".

Octavio se mostró emocionado de que la entrega número 11 de dicha emisión, producida por Elías Solorio y en la que comparte créditos con César Bono, Darío Ripol, Mayrín Villanueva y el propio Markin, esté arrasando en rating, al igual que sus antecesoras.

"Estamos agradecidos con el público por tan buena respuesta. Nos está yendo muy padre y ahora estaremos atentos para ver cómo nos va con el final, en qué se queda todo para dar paso a la temporada 12", narró.

Algo que tiene muy entusiasmado a Ocaña es la integración de Édgar Vivar al programa en el personaje de "Hipólito Menchaca".

"El maestro Édgar se queda con nosotros como parte del elenco base. Nos sentimos muy afortunados de contar con él, es maravilloso el señor, no hay cómo competir con él.

"En el primer capítulo todos pensamos que era Édgar Vivar, y él nos aclara que no, que se llama 'Hipólito', pero todos decimos que claro que sí es Édgar", sostuvo.

Debido a su contenido de humor blanco, el elenco y la producción, que cuida hasta el más mínimo detalle, Vecinos se ha perfilado para ser un nuevo clásico de la comedia nacional, algo que reafirmó Ocaña.

"Gracias a Dios el programa ha trascendido bastante. Tenemos la fortuna de permanecer en la televisión y de regalarles sonrisas los domingos. Esperamos seguir en el gusto del público, ojalá y no se aburran de nosotros".

Además de dicha emisión, Octavio tenía planeado integrarse a otro proyecto, sin embargo, el coronavirus se lo impidió.

"No pude asistir al programa piloto porque me dio COVID-19 y entonces no sé qué onda con esto, espero poder darles noticias muy pronto; por cierto, síganse cuidando, esto no es un juego".