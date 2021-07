'No nos toman en cuenta', dicen productores sobre proyecto de Agua Saludable para La Laguna

La directiva del Módulo de Riego 03 de San Jacinto - Jerusalén no está de acuerdo en el Proyecto de Agua Saludable para La Laguna por el volumen de agua que aseguran restarán al Distrito de Riego 17, del que dependen todos, y no a la Iniciativa Privada como se ha dicho.

"Tenemos que sentarnos a aclarar muchas cosas, empezando por los 50 millones de metros cúbicos que dicen que la pequeña propiedad les va a donar...Nosotros queremos saber de dónde van a agarrar eso es una mentira, es una falsedad, de que la pequeña propiedad les va a donar. No es cierto, nos los piensan quitar a nosotros entonces es un rotundo 'no' mientras no se nos clarifican en las cosas", declaró Benjamín Mijares Vargas, presidente del citado módulo de riego.

El secretario del módulo, Eusebio Rodelo Díaz, y el tesorero del mismo módulo, Margarito Favela, indicaron que han habido reuniones pero no han tenido respuestas ni les han entregado el proyecto, por lo que aseguran que están a ciegas.

"Estamos de acuerdo en que los laguneros necesitan el agua porque el veneno, que es el arsénico, nos va acabar, pero también nosotros como productores necesitamos certidumbres desde los productores de Graseros, venimos arrastrando esto con la Conagua pues ellos no tienen la certidumbre ni de sus terrenos ni certificado parcelario ni tampoco una indemnización desde que fueron reubicados por la Conagua", declaró Rodelo. Dijeron que tenían un estiaje de 18 millones de metros cúbicos en invierno, los cuales desaparecieron.

"Vamos a tecnificar nuestro módulo de riego, podemos llegar incluso a tomar la presa o vaciarla o cerrarla para que no saquen un chorro de agua. Ahorita nosotros estamos en la mejor disposición de hablar", dijo Favela. Los productores dicen que necesitan que se les aclare el proyecto: "Los dueños del agua somos los usuarios de los módulos y no nos toman en cuenta", dijeron.