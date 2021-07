Entonces yo daré un medio giro

Cada año, cuando se hace la entrega de los premios Óscar, me pongo a pensar: ¿Cuántas películas han sido nominadas? ¿Cuántas cree usted?

La respuesta es: todas. Si, todas las películas que se han hecho en la historia del cine han sido nominadas, porque el verbo "nominar"significa ponerle nombre a una persona o cosa.Y si todas las películas tienen un nombre, y a veces hasta dos, entonces todas están nominadas.

Ahora que, si son propuestas para competir por el Óscar, ahí sí, la cosa cambia. La película ha sido propuesta, ha sido seleccionada, es candidata para ganar el premio. Eso está bien. Pero eso de nominarlas es una traducción literal y errónea que no deberíamos utilizar, si somos rigurosos con el lenguaje.

¿Habían muchas películas propuestas? No, no habían. Había muchas películas. Eso sí. Ahí el verbo "haber" va en singular aunque sean dos o varias o muchas películas. No habían sino había.

Ahora si le doy un giro de 360 grados a la conversación ¿qué pasa? Pues que sigo en la misma dirección. Si quiero ir en dirección opuesta tendría que darle un giro de 180 grados, aunque si nos ponemos muy matemáticos, éste representaría solamente medio giro.

Estos grados constituyen una medida para giros. Una vuelta completa (un giro) tiene 360 grados. Cuando aparece en el escenario algún artista y el público le solicita:"¡vuelta! ¡vuelta!", complaciente hace un giro total y vuelve a quedar viendo hacia el público. Ése es un giro de 360 grados.

Si voy caminando y doy vuelta en una esquina, entonces doy giro 90 grados, porque es la cuarta parte de 360 que sería la vuelta entera. Lo que sucede es que, en Geometría, para hacer estas mediciones, se dibuja una circunferencia, y se le cruza por dos diámetros, uno horizontal y el otro vertical.

Así, la tal circunferencia queda dividida en cuatro partes iguales que son los cuadrantes.¿Yporqué se llaman cuadrantes si no son cuadrados? preguntará usted. Pues porque son cuartas partes del pastel. De cuarto se deriva cuadrante.

Si sigo caminando -que me hace bien, para hacer ejercicio- y quiero regresar por donde vine, tendré que dar la media vuelta, o sea, hacer un medio giro de 180 grados que es la mitad de 360.

Luis Miguel podría decir cantando "Entonces daré un medio giro de 180 grados y me iré con el sol, cuando muera la tarde…" No rima, pero numéricamente sería lo adecuado, si el muchacho sigue empeñado en dar la media vuelta e irse muy acompañado por el astro rey, como dice la canción de José Alfredo.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

ME PREGUNTA Yolanda Flores: quisiera saber si está bien dicha la palabra "bisteces"y también como debe decirse en singular: biftec o bistec.

LE RESPONDO: La palabrabistec se usa generalmente así en singular y aunque no va muy de acuerdo con las reglas del idioma, el plural más usual es bistecs.También se admite: bisté y bistés. Originalmente es beefsteakque en inglés significa "tajada de carne de res".

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: "Trasládeme yo a temperatura debidamente elevada y demuestre el vulgo su hilarante regocijo", o sea: "Ándeme yo caliente y ríase la gente…"