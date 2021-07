Crítico, servicio de transporte en Saltillo

Con una reducción del 50 por ciento de unidades y choferes, además de la desaparición de cuatro rutas a causa de la pandemia, el servicio de transporte urbano se encuentra en su momento más crítico, sostuvo el director del Instituto Municipal del Transporte, Héctor Gutiérrez Cabello.

Bajo este contexto, explicó que antes de la pandemia había 600 camiones trabajando, en la mayoría de los casos tienen dos operadores, es decir, 1,200 operadores activos, sin embargo en el momento más crítico de la pandemia se redujo en más del 50 por ciento el número de unidades por la falta de pasaje.

Añadió que conforme se comenzó a reactivar la actividad económica, también se reactivaron los operadores, en la actualidad son cerca de 400, sin embargo, aún no se llega al número de unidades que se tenían antes. "Dado que aún no hay clases presenciales de manera regular, casi la totalidad de las actividades están de vuelta, pero este no es el caso del sector educativo, y hay muchas rutas que tienen un gran porcentaje de sus pasajes a través de los estudiantes, es decir, viven del sector estudiantil como quien dice, y esas son las rutas que tienen una recuperación más lenta", expuso.

Recordó que la mitad de los choferes se quedaron sin empleo cuando esto estuvo en su peor momento, a pesar de que el transporte se consideró una actividad esencial y era una de las actividades que no podía parar, no suspendió su servicio pero se redujo considerablemente al no tener mucha demanda al ser el momento del "quédate en casa".

González afirmó que algunas rutas sobrevivieron y otras se están recuperando, pero otras prácticamente colapsaron como el caso de la ruta 10, 1A o 9, por ejemplo, las cuales prácticamente desaparecieron. "Se han ido poniendo ajustes en algunas de las rutas, pero cuando haya las clases en su totalidad, no podemos permitir que haya esos servicios, es por eso que nos estamos adelantando, pero si se quedaran las cosas como están ahorita, con el regreso a clases se sentiría más la ausencia de alguna de las rutas que se quedaron en el camino", señaló.

Aunado a lo anterior, el transportista reveló que fueron cuatro rutas las que desaparecieron y otras están por desaparecer, por lo que se está haciendo un esfuerzo ya que no se puede dejar de prestar el servicio, por lo que se realizan ajustes en algunas rutas, a lo que se puede aspirar en este momento.