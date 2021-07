La alcaldesa de Gómez Palacio, Marina Vitela, respaldará decisión de Morena sobre candidatura a gubernatura de Durango

La alcaldesa de Gómez Palacio, Marina Vitela Rodríguez, aseguró que apoyará a la persona que su partido (Morena) designe en la carrera por la gubernatura de Durango. Respecto a si tiene interés en ser la abanderada y candidata a gobernadora por la Cuarta Transformación admitió que de su parte, siempre habrá "interés" en ocupar tan destacada posición en la entidad. Añadió que actualmente se enfoca en su papel como alcaldesa.

"Yo creo que acaba de pasar una elección, ahorita es momento de terminar el trabajo que tenemos en la presidencia, las condiciones no las sé...Necesitamos esperar que la dirigencia nacional pueda tomar decisiones", declaro Vitela y aseguró que apoyará las decisiones que se tomen en unidad por parte del Movimiento de Regeneración Nacional. "A quien el partido designe, estaremos nosotros dispuestos para trabajar y ayudar", aseguró.

Sobre si está interesada en contender en el futuro por la gubernatura de Durango aseguró que "es una carrera política, siempre habrá interés de esta naturaleza pero creo que las condiciones también tienen que ver y si las condiciones no son favorables, tenemos que estar sumados y promoviendo la unidad para que la persona que encabece el proyecto vaya bien acompañada de todos los actores que tienen que ver con el grupo político al que pertenezco", aseguró.

Vitela aclaró a medios de comunicación que no promueve divisiones. "No he estado en esa dinámica, más bien en toda la dinámica del municipio, del trabajo, de no promover divisiones, de respetar los espacios de cada compañero y compañera y de estar al pendiente de lo que en este momento me toca, que es sacar adelante al municipio de Gómez Palacio", dijo.

Gubernaturas en 2022

Panorama electoral para el próximo año.

*Tras las recientes elecciones, consideradas como las más grandes de la historia, 15 estados eligieron nuevos gobernadores. Sin embargo, en la próxima jornada electoral del 2022 le corresponde a Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas elegir a su siguiente representante y servidor estatal.

*Se actualizaron en la última elección las gubernaturas de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.