Condusef promueve la cultura del ahorro

Si ya iniciaste en el mundo del ahorro, no lo desaproveches. Cuando el dinero se malgasta las consecuencias serán desastrosas cuando enfrentes una emergencia o te quedes sin ingresos.

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), es común incurrir en ciertos errores que pueden afectar tus finanzas en el corto y largo plazo.

El primero es no destinar una parte de tu ingreso al ahorro; evadir compromisos y no hacer frente a las deudas; no tener un fondo de reserva para emergencias.

Otros errores son no conocer tu historial crediticio en el Buró de Crédito para detectar irregularidades; no estar asegurado, ya sea con un seguro de vida, de automóvil, de gastos médicos, entre otros. Hay para todos los bolsillos.

El hecho de no comparar antes de comprar; pagar el mínimo en la tarjeta de crédito; tener muchas tarjetas de crédito, son otros de los comportamientos que pueden impedir el correcto ahorro del usuario.

Y finalmente, depositar tu dinero en instituciones o empresas no autorizadas, evita ser víctima de fraude. Verifica en Condusef y en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la entidad financiera de tu interés. Evita firmar sin antes leer detenidamente un contrato. Si tienes dudas, acláralas primero.

La Condusef señala que todos nos equivocamos, pero entre más pronto entiendas que vivir de manera improvisada, y sin darle el respeto que merece tu esfuerzo al ganar o ahorra ese dinero, provocará que pierdas tu estabilidad financiera o nunca lo consigas.

Al respecto, otras recomendaciones que brinda la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) son relativas a hacer un plan para saber qué es lo que queda de tu dinero para el ahorro y qué harás con él. El presupuesto te ayudará a estructurar la cantidad de dinero que destinas para hacer frente a ciertos gastos, obligatorios o no, con base en tus ingresos, con el fin de llevar a cabo un proyecto, como el funcionamiento del hogar, alimentación, estudios o transporte.