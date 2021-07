José Manuel Zamacona, líder de Los Yonic's, muere por COVID-19

TUKAN

Hoy, 9:55 pm

publicado por: SILVIO VENAVENTE SOTO

¿Qué puedo hacer para olvidarte, vida mía? Si tú en mi mente y en mi alma ahora estás La primavera, el sol y las estrellas Todo lo bello del recuerdo viviré Lo nuestro fue más blanco que la nieve El beso aquel más dulce que la miel Palabras tristes, recuerdos que en mi vida Solo en la mente tus recuerdos viviré Palabras tristes (ah-ah, ah-ah) Que en mi mente vivirán (ah-ah, ah-ah) A pesar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes (ah-ah, ah-ah) Que en mi mente vivirán (ah-ah, ah-ah) A pesar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes (ah-ah, ah-ah) Que en mi mente vivirán (ah-ah, ah-ah) A pesar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Uh-uh, uh-uh (uh-uh, uh-uh) Uh-uh, uh-uh (uh-uh, uh-uh) Uh-uh, uh-uh (uh-uh, uh-uh) Uh-uh, uh-uh (uh-uh,

