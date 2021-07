'Benito' de Vecinos exige a lagunero que pague apuesta

Para Octavio Ocaña lo que va de 2021 ha sido “maravilloso” y es que en todos los ámbitos de su vida le está yendo muy bien.

El actor no puede pedirle más a la vida. Recién anunció su compromiso matrimonial, celebra el éxito de Vecinos y además aún sigue festejando el triunfo del Cruz Azul ante el Santos, ya que es azul desde chiquito.

“Tengo los mismos años (22) que llevaba el Cruz Azul sin ser campeón. Nunca había visto el equipo ganar el torneo, estoy muy orgulloso. Imagínense estar casado con el equipo y nomas no ganaba una final.

“Los albiverdes ya se habían impuesto hace tiempo en una final ante el Cruz Azul, así que esta vez ya nos tocaba a nosotros, ya teníamos ganas de ganar, ya nos tocaba ganar”, dijo en una entrevista vía zoom en la portó el jersey de la Máquina Celeste.

El nacido en la Ciudad de México aprovechó la charla para recordarle al actor lagunero, Markin López, 100 por ciento santista, que le pague una apuesta que hicieron previo a la final del encuentro de Santos Vs. Cruz Azul.

“Markin me apostó una playera y una botella de vino y a la fecha no ha pagado, me tiene que pagar, pero nomás se hace loco. Les encargo que por favor le digan que salde su deuda”, dijo entre risas.

