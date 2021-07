Mi carrera fue un desastre: Checo Pérez

"Fue un desastre, mi carrera", explicó 'Checo', que alcanzó este fin de semana los 200 Grandes Premios en Fórmula Uno y que está ahora a 78 puntos de su compañero Max Verstappen, líder del Mundial, junto al que encabeza para Red Bull el Mundial de constructores, con 286 puntos, 44 más que Mercedes.

Not the race I hope for our home race!

After the incident with Lando my race was very difficult.

I’m very sorry with Charles because that’s not the way I race, but we were on the limit of tyres, dirty air and very hot brakes.

I will move on and come back stronger! #AustrianGP pic.twitter.com/1SdmiYggKG