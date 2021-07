Están comparando la expresión con un delito muy grave: pareja de YosStop

Este sábado Gerardo González, pareja de la creadora de contenido detenida por pornografía infantil, Yoseline Hoffman, emitió un comunicado a través de las redes sociales de la youtuber.

En su mensaje arremetió contra los medios que presuntamente están compartiendo información falsa sobre el caso de su novia y además, agradeció a los fans de 'YosStop' por el cariño y apoyo que le han enviado en la última semana.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Yoss Hoffman (@justyoss)

"A los medios quisiera decirles, ustedes pueden publicar lo que ustedes quieran porque al final eso es la libertad de expresión, pero al difundir información falsa están exponiendo su seriedad informativa", mencionó.

También expresó su postura en el caso y defendió a su pareja de hace más de ocho años, asegurando que las autoridades están confundiendo la libertad de expresión con un delito muy grave, que es el de la pornografía y el delito que pena la ya conocida Ley Olimpia.

"Esta parte es muy importante que quede clara, Yoseline no publicó, no almacenó, no comercializó, no distribuyó, no difundió el video en cuestión, es más, Yoseline no conoce a ninguno de los involucrados, Yoseline obviamente no estaba presente el día que grabaron el video, Yoseline no tiene nada que ver con esta situación es completamente ajena, Yoseline solamente habló de un tema viral", agregó.

Actualmente Hoffman se encuentra detenida en la prisión de Santa Martha Acatitla en la espera de su juicio.

