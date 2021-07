A la carta con Nuño

Hoy toca hablar de la carne, pero no piense mal, de la que escribo es de la que se asa entre el carbón y la leña. Además, la escena parrillera en La Laguna se ha diversificado tanto que ahora es posible encontrar preparaciones complejas, como los ahumados, y las ya clásicas, como los sancochados, el asado o el trompo. Acá de este lado del norte, nuestro oficio es la carne que anda en dos o cuatro patas, con pezuñas, cuero, escamas o plumas.

En esta ocasión visité “La Carnuca”. Lo que haré es comparar la experiencia que tuve aquí con otras recientes. Lea, fíjese y si no está de acuerdo, dígamelo. El local se encuentra en el bulevar Independencia, a unos metros de Río Balsas (o cerca del súper que comienza con H y termina en B), el lugar es pequeño, pero muy cómodo. Hay un detalle que me gustó al llegar y es que puedes ver la parrilla y parte de la cocina, eso habla de que deben ser limpios y ordenados.

Antes de llegar me puse a ver la carta en su cuenta de Facebook y al estar ya sentado para pedir me di cuenta de que era un poco distinta; vamos, actualizada. Eso no fue problema, pero sería bueno que hicieran ese cambio. ¿Qué fue lo que pedí? Le cuento...

Para comenzar a abrir boca, una mesera me trajo un plato con tortillas de maíz y harina tostadas a las brasas, requesón y salsas verde y roja. Esta entrada es típica, se parece a la de Nicanor, pero lo que me agradó es que a las tortillas les dejan la marca de la parrilla. Además, la salsa roja está para agarrarte los pelos porque sí pica. Desde este momento comencé a darme cuenta de lo que intentaban hacer aquí: darle un aire a cantina en un espacio diferente.

Como entrada ordené un par de hongos portobellos. Después de hacerlo me dije “ah, pero qué tonto, si yo los hago seguido en la parrilla”. Le confieso, no me esperaba algo que me sorprendiera. Entonces, que me traen un plato con dos hongos bien presentados: uno con queso gratinado y otro con aguacate, pero veo un platito más pequeño con una salsa genial, de tipo macha. Al probarla se sentía el cacahuate, el ajonjolí y el chile de árbol tostado, muy bien equilibrado con el aceite y la sal. En ese momento entendí la sencillez del portobello. Esa combinación se siente en la boca porque pasas del sabor único de los granos tostados al picante mezclado con el aceite, entre la acidez del queso y lo terroso de los hongos. Esta misma sensación de sabores inesperados y agradables la tuve al probar la hamburguesa de Picanha en el Negro Aceituna.

egro Aceituna. Para el segundo tiempo me tardé en decidir porque la carta tenía bastantes opciones. Así que me fui por un T-bone que acompañé con papas al chile de árbol, chilaca rellena de queso y cebolla asada. Se pueden escoger cuatro acompañamientos para armar tu plato. Eso es divertido porque puedes jugar con los sabores a tu voluntad. Y que me traen un señor plato con un buen trozo de carne que pedí término medio. Era suave, muy bien salada y la grasa, crujiente y blanda. Al lado de esto, te ponen una buena porción de papitas cambray hervidas, pero sazonadas con una mezcla de polvo de chile de árbol y especias. Combinan excelente con la carne, ya que aportan otro tipo de textura en cada bocado y el plus del picante, bueno, hacen que las papas sean un solo plato, como una entrada que se disfruta bastante. Sobre la chilaca y las cebollas solo le diré que saben bien, ni quemadas o crudas. Además, pedí más salsa con cacahuate, no podía dejar de saborearla. Este plato me hizo recordar a otro, el Rib Eye Angus de Bistro. ¿Por qué? La respuesta está en los pequeños detalles que pasan desapercibidos. El Rib de Bistro tiene un demi-glace que no es común esperarlo en un restaurante, sobre todo aquí en la ciudad. Además, el color y el olor hacen que brille la carne y, aunque uno no se dé cuenta, te atrapa por los ojos.

Para cerrar, me aventuré a pedir el pan de elote. Lo anuncian así, a secas, por lo que no sabía qué esperar. De repente, veo a la mesera que me trae un gran plato, pero en serio, un gran plato blanco. Al ponerlo en la mesa, distingo un buen trozo de pastel amarillo recubierto con cajeta y nueces; pero ¡lo pusieron a las brasas también! Logras ver la marca de la parrilla. Además, en otro extremo del plato vienen dos bolitas de nieve de vainilla bañadas en chocolate y un shot de Baileys para que remojes el pan. El pastel es denso, pero al humedecerlo con licor, junto al sabor ahumado, es ya de por sí una experiencia poco común; pero combinado con la nieve, hace de este postre algo que no debe dejar de probar, se lo aseguro. La misma sorpresa la sentí en Rincón Silverio cuando ordené el pastel Bruce de chocolate. Es un gran trozo húmedo y suave de pastel de chocolate en capas, con glasé de chocolate entre cada una, betún de chocolate amargo por fuera y una buena cantidad de frutos rojos.

La escena parrillera en la región Lagunera de unos pocos años a la fecha se ha poblado de muchos restaurantes que, ya sean fijos, móviles o desde una casa, se convierten en opciones que van desde lo genial y disfrutable hasta lo sin sabor y sin sentido. De las que hoy le escribo le aseguro que son excelentes. Los comparo como animales hermanos de una misma especie: en esencia se parecen, pero cada uno es mejor en una cosa y tienen personalidad propia, son únicos. Y en La Carnuca saben preparar la carne, sorprenderte con detalles inesperados y platos bien servidos. Vale la pena gastar 800 pesos con los que dos personas pueden comer; claro, si no son como yo, que me dice mi alma ‘hay carnita’, me sirvo doble y pido para llevar. Búsqueme en redes sociales para cualquier sugerencia o comentario; en Facebook, como Pepe Pepón; en IG: pepepepon2.

Por cierto, en esta ocasión no tuve tiempo para buscar restaurantes o locales donde cocinan esas cosas que muchas veces nos comemos con culpa; pero hay una razón: presenté un examen. Aunque no lo parezca, sigo estudiando. Ya puede decirme ‘doctor… de pacotilla’, pero al fin ‘doooootoooorrrrrrrr’.