Checo Pérez cae en el Gran Premio de Austria 2021 en quinto lugar

Sin embargo, esta no fue una buena carrera para el mexicano ‘Checo’ Pérez ya que cayó en el quinto lugar luego de una buena racha en la pista.

El piloto mexicano arrancó desde la tercera posición en el Gran Premio de Austria, pero salir de la pista a la arena en las primeras vueltas ante una disputa con Lando Norris (McLaren) y después las dos sanciones de cinco segundos cada una, el tapatío finalizó puestos atrás del podio que conquistó su compañero de equipo, Max Verstappen.

What an incredible win! Simply an amazing job by @redbullracing and @HondaRacingF1 Let’s keep this up! Insane to see the Orange Army out in full force, this one was for you #AustrianGP pic.twitter.com/fYxAuNpBDp

El múltiple campeón del mundo Lewis Hamilton, de Mercedes, tuvo complicaciones y no le quedó de otra más que conformarse con el cuarto lugar.

La carrera de este fin de semana, segunda en Austria, mantiene a Verstappen como el líder del campeonato y a Red Bull en la cima de los constructores.

Not the race I hope for our home race!

After the incident with Lando my race was very difficult.

I’m very sorry with Charles because that’s not the way I race, but we were on the limit of tyres, dirty air and very hot brakes.

I will move on and come back stronger! #AustrianGP pic.twitter.com/1SdmiYggKG