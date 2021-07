Simón León vuelve para 'enamorar' al público

El cantante lagunero Simón León ha vuelto a la música tras permanecer más de un año en silencio debido a la pandemia de COVID-19.

El pasado 1 de julio, Simón presentó el tema Dos enamorados, con su respectivo video, hecho en Gómez Palacio bajo la dirección de Mino Rimada. Se trata de una nueva versión del clásico de los noventa del icónico grupo La Industria del Amor.

El artista habló con El Siglo de Torreón de este retorno, que lo tiene bastante entusiasmado y con el que, de igual manera, espera volver a pararse en un escenario.

"Estoy feliz de estrenar este tema, ya que después de la pandemia no veía para cuándo regresar con algo nuevo y por fin se logró. A lo largo de estos meses estuve en el estudio alistando música para mis seguidores", comentó.

Para el torreonense, Dos enamorados fue un tema crucial en el pasado, es por eso que, apoyado en su equipo de trabajo, tomó la decisión de darle "una refrescada" para que las nuevas generaciones lo conocieran.

"Elegí esta canción porque es un tema icónico de la década de los noventa, cuando la corriente grupera comenzó a tomar fuerza y sentó las bases de lo que ahora es el regional mexicano. Lo que quiero es sacar un EP con el que busco rendirles un homenaje a varios artistas que han dejado huella en el citado género".

Según contó Simón León, Roberto Verduzco, fundador de La Industria del Amor, le dio su bendición luego de escuchar la versión que realizó de Dos enamorados.

"Fíjense que hemos seguido en comunicación y estamos en pláticas de poder hacer una colaboración especial en este tema. Al señor Verduzco le gustó mucho el tema, me comentó que le agradó en demasía que retomáramos esta melodía, que sin duda marcó un antes y un después en la carrera de La Industria del Amor".

Eternamente enamorado de su tierra, Simón ha procurado presumir La Laguna en varios de sus videos, y eso fue lo que hizo con el de Dos enamorados, hecho en Gómez Palacio bajo la dirección del reconocido Mino Rimada y el respaldo de la casa productora Alcayata Films.

"Siempre me ha gustado hacer los videos en mi tierra o muy cercano a mi ciudad, ya que creo en el trabajo de mi gente; hicimos tomas en una maquila donde la gente es trabajadora, así como en un estudio que llenamos de colores y diversas historias de amor.

"Trabajar con Mino Rimada y con Emmanuel Navarrete siempre es una experiencia diferente, llena de profesionalismo. Son amigos míos desde hace muchos años y me siguen sorprendiendo; cuentan con una energía increíble y llenan de magia el set o las locaciones donde grabamos. Siempre es una gran experiencia colaborar con ellos, tienen una gran imaginación para crear una historia para cada canción".

En el clip de Dos enamorados, que lleva más de 80 mil vistas hasta este sábado, hay una pasarela de laguneros que han destacado en alguna vertiente del espectáculo. Simón dijo al respecto que les agradece bastante que hayan aceptado su invitación.

"Priscila Reed es la protagonista del video, que busca transmitir una relación de amor con toques de positivismo. En la trama también nos acompañan actores como Arturo Aranda y el ganador del Ariel Paco de la Fuente, además del maestro de baile Javo Banda, entre otros laguneros".

Recordó Simón que sus sencillos anteriores le han dado múltiples satisfacciones y lo han encaminado a forjar su carrera artística.

"Todos mis temas pasados me han dejado muchas cosas bonitas; por ejemplo, Una noche no me basta, al lado de Shaila Dúrcal, me obsequió una gran exposición no solo en México sino en Estados Unidos y Son mis vicios me abrió las puertas en este género que amo tanto".

En ese sentido, León externó que el regional mexicano lo hace feliz en todos los sentidos.

"No solo le apuesto, sino que lo disfruto al máximo; ya verán lo nuevo que viene. Estaremos dando a conocer más y más colaboraciones", contó.

Por otro lado, el cantante compartió que le gustaría trabajar en un futuro con sus paisanos Los Dos Carnales.

"Por el momento no hay ningún acercamiento, pero me gusta mucho su música y al final son paisanos", sostuvo.