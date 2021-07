Tras reclamos, instalan reductores de velocidad

Finalmente fueron instalados reductores de velocidad sobre la calle De Los Actores de la colonia Rincón La Merced de Torreón, luego de denuncias realizadas mediante El Siglo de Torreón por parte de vecinos de la zona, en días recientes proporcionaron videos en los que se observan derrapes y arrancones de conductores de vehículos sobre esa rúa.

La situación de falta de reductores y de irresponsabilidad de parte de los conductores incluso dejó sin vida a dos mascotas que fueron arrolladas, lo que llevó a las autoridades municipales a instalar finalmente dos líneas de boyas metálicas para evitar más incidentes en la zona.

Vecinos del sector destacaron la atención proporcionada desde la oficina de Asuntos Políticos del Ayuntamiento de Torreón, aunque también señalaron que las gestiones respecto a la instalación de los reductores de velocidad se iniciaron desde mayo pasado ante la Dirección de Urbanismo Municipal.

Lamentaron la pérdida de la vida de las dos mascotas a causa de los vehículos que circulaban a exceso de velocidad, además se comprometieron a seguir vigilantes de que se cumplan con los límites de circulación, las preferencias al peatón y de que no se afecte la infraestructura ahí instalada.

"Esto es solamente para que no ocurran tragedias, no puede ser que apenas acaban de pavimentar y ya la estaban agarrando como pista de carreras, no podemos permitir ese tipo de irresponsabilidades de algunas personas… Hemos estado muy pendientes de la respuesta de las autoridades municipales", señaló Óscar García, habitante de la misma calle de Los Actores.

Cabe recordar que esa rúa fue una de las beneficiadas por el recurso de 109 millones de pesos en obras del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (Copladem) en este 2021. Se trata de una vía que une a otras arterias de gran aforo vehicular en la zona sur de Torreón, tales como la avenida Universidad y el Paseo del Tecnológico.

El límite de velocidad ahí es de 30 kilómetros al tratarse de una zona de constante paso de peatones, en su mayoría de personas de la tercera edad y con algunos problemas en su movilidad.

Resolución

Reportan vecinos de la colonia Rincón La Merced instalación de reductores de velocidad en Calle de Los Actores. * Se trata de una queja atendida por la autoridad municipal, pues semanas atrás se registraban en esa rúa derrapes y arrancones de vehículos. * Incluso se difundieron videos al respecto y mediante la zona de recepción de denuncias de El Siglo de Torreón. * Derivado de los derrapes y arrancones, dos mascotas de la zona fueron arrolladas y perdieron la vida.