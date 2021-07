Ventas repuntan hasta 50 % en el mercado José Ramón Valdez de Gómez Palacio por graduaciones

Las graduaciones generan un repunte de al menos el 50 por ciento en negocios del mercado municipal José Ramón Valdez, del municipio de Gómez Palacio.

Los comerciantes señalaron que luego de que las autoridades permitieron la reapertura de actividades, tras la declaratoria del semáforo epidemiológico en verde en Durango, se registra un mayor movimiento y "les favorece positivamente".

Generalmente en fechas muy específicas del año los comerciantes varían los productos que ofrecen; en esta ocasión surtieron mercancía para decoración como flores, muñecos de peluche, globos, papel para envolver regalos, así como ropa, zapatos, entre otros artículos que las personas buscan por la celebración de fin de cursos en las escuelas.

Sofía Martínez apoya al negocio familiar y compartió que el año pasado fue una temporada muy difícil, pues no hubo ventas, incluso decidieron no arriesgarse a invertir en la compra de mercancía, ya que, como se recordará, para estas fechas se dispararon los contagios del coronavirus y las personas prácticamente no salían de sus domicilios. "El año pasado si acaso tuvimos un repunte en ventas en un 10 por ciento, casi no venía la gente".

Reiteró que aun cuando es la primera semana de las graduaciones, las ventas han estado muy bien y estima que la buena racha continúe al menos unas dos o tres semanas.

Martínez comenta que si bien del lado de Durango no regresaron los alumnos del sistema público a clases semipresenciales como en Coahuila, maestros y padres de familia no dejan pasar desapercibida la fecha, por lo que organizan caravanas en autos o ceremonias pequeñas para los alumnos que culminan sus estudios.

En su caso, agrega que se invirtió más de 5 mil pesos en la compra de todos los materiales para la elaboración de los artículos decorativos, cuya mercancía surte en Guadalajara. Añade que, afortunadamente, los proveedores no aumentaron drásticamente los precios, por lo que maneja los mismos precios del año pasado y le queda un buen margen de ganancia.

La comerciante recordó que durante los meses más complicados de la pandemia, al igual que muchos de sus colegas, optó por ofrecer sus productos a través de Facebook, estrategia que aún utiliza y que resulta efectiva, por lo que ahora lo combina con las ventas directas en el negocio.

Sofía explica que durante el 10 de mayo y el Día del Padre también hubo una buena recuperación, pero dice que en estos días el comportamiento es mejor, pues además los visitantes de Estados Unidos o de otras ciudades del país empiezan a llegar en esta temporada y, como ya se sabe, generan una importante derrama económica.

