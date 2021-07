Llama a ciudadanos a participar en consulta

La diputada federal Miroslava Sánchez Galván indicó que los ciudadanos deben realizar un esfuerzo para votar el próximo 1 de agosto, si se investiga o no a los expresidentes por su actuación y posibles delitos, toda vez que es un hecho histórico de participación cívica.

Consideró que la consulta es un ejercicio necesario de democracia participativa para que en realidad se tome en cuenta la voluntad de los ciudadanos en este asunto de relevancia nacional y que deberá sentar un precedente histórico.

La legisladora federal destacó que deberán votar poco más de 37 millones de mexicanos, para alcanzar el 40 por ciento de la Lista Nominal, que tiene 93.5 millones de ciudadanos, pues de lo contrario la consulta no podría tener carácter vinculante, es decir, no tendría validez o no sería obligatoria, de ahí la necesidad de la alta participación de los ciudadanos.

Por su parte, manifestó que realizarán una fuerte campaña de promoción entre los ciudadanos para darles a conocer la necesidad de su participación y la importancia histórica que tendrá el primero de agosto, día de la votación.

Este domingo 4 de julio comienzan las actividades de promoción para votar, por parte de Morena, en la placita de la colonia San Joaquín, con repartición de volantes, información y luego partirán hacia la Plaza de Armas.

A partir de mañana y durante toda la semana, los integrantes de Morena también recorrerán colonias y comunidades rurales con la misma intención, de concientizar a los laguneros sobre su participación y la oportunidad que tienen para decidir en este asunto de trascendencia nacional. Para lo anterior, son varios equipos de trabajo que se han formado.

Consulta pública

