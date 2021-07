Castellanos y Cámara ganan 'El Gran Pollón'

Con una estupenda participación de 100 golfistas laguneros y foráneos, ayer se llevó a cabo la primera edición del torneo de golf denominado "El Gran Pollón 2021", que resultó toda una fiesta en el campo del Club Campestre Gómez Palacio.

Una calurosa jornada se vivió en el añejo campo gomezpalatino, pero por igual, un tremendo ánimo se registró por parte de los jugadores, quienes gozaron de un sábado de camaradería y buen golf, además de la expectativa por ver quién podría llevarse los atractivos premios en efectivo que puso a disposición este torneo que se jugó en parejas, con hándicap conjunto al 80 por ciento. Tanto éxito en la recepción de los jugadores tuvo este evento, que incluso se realizó un rompehielo durante la noche anterior, así como un torneo de putt, todo propiciado por los entusiastas jugadores y el creativo comité organizador, encabezado por Pedro Jaramillo.

GANADORES

Fue una ronda repleta de emociones y estupendos tiros, buscando los jugadores cada atractivo premio en efectivo que se puso a disposición, incluso en la divisa de dólares, destinados para los Hole In One, que desafortunadamente no cayeron.

Se adjudicó el primer lugar, la pareja conformada por Alberto "Beto" Castellanos y Manuel Cámara, con un score de 55 golpes, aplicado al sistema de bola baja, mientras que el segundo lugar fue para Federico y Ricardo Flores, quienes entregaron una tarjeta de 58 impactos, mientras que la tercera posición fue para el juvenil Iván Villaseñor y Mario Romero, con score de 59 strokes.

O'YES

En cuanto a los ganadores de premios en efectivo por O'yes, Arturo Márquez se adjudicó la del hoyo 3 al dejar la bola a 2 metros con 9 centímetros, mientras que en el hoyo 7, Ramiro Baranda se adjudicó el premio con un estupendo tiro que dejó la bola a un metro y 73 centímetros. La del hoyo 10 fue para Miguel Ángel Ávalos, quien dejó la "cacariza" a 1.26 metros, además de que en el hoyo 12, el premio fue para Agustín García, dejando la bola a 2.74 metros del hoyo, finalizando con el hoyo 16, donde el premio fue para Héctor Ontiveros, quien puso la bola a 4.10 metros de distancia de la bandera.

Al finalizar el torneo se realizó una ceremonia de premiación y la rifa de atractivos artículos de golf para todos los participantes, quienes terminaron complacidos por la realización de este torneo que esperan volver a repetir a la brevedad.

25 MIL pesos se llevó la pareja ganadora, conformada por Alerto Castellanos y Manuel Cámara.