Gasto en consulta sobre expresidentes mexicanos equivale a 50 pozos de agua potable en Torreón

FreeRadical09

Hoy, 7:45 am

publicado por: Que Te Importa

1) El dinero que se va a usar para la consulta no se puede canalizar a otro lado dado que es el presupuesto operativo del INE para éste año. 2) La mejor forma de darle en la madre a éste berrinche del demente de Palacio es NO VOTAR en ella. Morena no tiene ni de coña el número de votantes necesarios para que los resultados sean vinculantes. Al cabo en éste país ya se vio que la gente se vende por cualquier cosa o simplemente no le interesa votar en lo absoluto, así que, hagan lo de siempre y harán algo bien para variar.

