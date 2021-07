Greta Thunberg critica incendio en Sonda de Pemex

En Twitter, la joven criticó a los líderes mundiales y dijo que "este es el mundo que nos están dejando". "Las personas en el poder se llaman a sí mismos 'líderes climáticos', mientras abren nuevos campos petroleros, oleoductos y plantas de energía de carbón, otorgando nuevas licencias petroleras para explorar futuros sitios de perforación petrolera.

"Este es el mundo que nos están dejando". La joven acompañó su mensaje al retuitear un video del ojo de fuego en una Sonda de Campeche.

Meanwhile the people in power call themselves "climate leaders" as they open up new oilfields, pipelines and coal power plants - granting new oil licenses exploring future oil drilling sites.

This is the world they are leaving for us. https://t.co/4hQ8nm11Fd