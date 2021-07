Carmen Aub eleva la temperatura con lencería roja

Carmen Aub de 31 años de edad deslumbró con sensualidad a sus más de 2.4 millones de seguidores en Instagram.

Posando frente a la cámara con lencería roja, Carmen presumió su delgada figura y su cuerpo después de la cirugía de extracción de implantes mamarios que se realizó.

Además, compartió un mensaje de confianza y amor propio para motivar a sus fans.

"No seas tan estricto contigo (y lo digo para mi también), los cambios más grandes son de poquito en poquito, cuando no “tenemos que hacer” algo y más bien cambiamos la intención a “lo hago porque quiero!” No por q no soy suficiente, no por q es lo que me dijeron que es correcto, no para encontrar validación, etc... cuando no puedes mantener la disciplina intenta cambiar la actitud a una de amor propio, eso que haces es solamente para ti!", escribió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carmen Aub (@carmenaub)