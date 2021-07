¿Eiza González defendió a Danna Paola tras indirecta de Belinda?

Eiza González parece haber revivido una antigua disputa con Belinda, con quien se le enemistó durante años.

La intérprete de “Darling” en la exitosa película “Baby Driver”, publicó un mensaje en Twitter que miles de internautas interpretaron como una indirecta a la cantante.

En dicho tuit, que ha desatado incluso una discusión entre fans de ambas artistas, González, de 31 años, replicó un comentario con el que Belinda despotricó en su contra en 2013 y que en su momento dio mucho de qué hablar.

“Cuando tú fuiste yo ya fui y regresé…. CIEN veces”, escribió la actriz que ahora reside en Estados Unidos, donde se ha abierto camino en la meca del cine con grandes títulos cinematográficos.

Rápidamente, el tuit de Eiza se volvió viral en redes sociales debido a que usuarios lo interpretaron como una insinuación a la prometida de Christian Nodal como venganza ahora que Eiza ha conseguido fama en Hollywood.

En mayo de 2013, Belinda arremetió en contra de González a través de una de sus publicaciones donde lucía una chaqueta Alexander McQueen, debido a que la intérprete de Dopamina también tenía una igual.

A lo que Eiza respondió “así o más al pendiente de lo que hago jajajajaja #FUNNY”, escribió hace 9 años González a Belinda.

Minutos después Belinda le contestó con un “mientras tu vienes, yo ya fui, di 3 vueltas, regrese”.

Luego de ese antiguo pleito entre las artistas y después de que Eiza replicara las palabras de Belinda, para sus fanáticos no cabe duda de que se trata de una venganza por parte de la actriz de Godzilla vs Kong.

Algunos creen que esta “venganza” viene después de que González fuera invitada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, organización que otorga los Oscar, para formar parte de su jurado en 2022.

la gente que bardea a eiza diciéndole que si necesita publicidad??? besties, eiza está triunfando en hollywood, publicidad es lo que menos necesita, lol https://t.co/UhXTLHFdnI — Sof (@dreamheroess) July 3, 2021

Otros en cambio, creen que su mensaje se generó en defensa a Danna Paola, luego de que Belinda compartiera una foto con un atuendo igual a la cantante de Mala Fama solo minutos después de que se lo viera puesto en redes sociales.

Eiza defendiendo a Danna Paola ❤️ BRAVO MEXICANAS FREGONAAAAAAAS! pic.twitter.com/JbR1rWSwK7 — ́ ♡ (@eizagdaughter) July 3, 2021

Para mí, Eiza González salió a defender a Danna Paola. Y punto. https://t.co/Ezdlfpo8Kx — Tu sapo azul (@EizaGuy) July 3, 2021

Este hecho, desató cientos de críticas hacia Belinda y Christian Nodal después de que este destacara la belleza de su prometida por encima de Danna.

Después de que Eiza recibiera múltiples reacciones por su mensaje con el que revivió su rivalidad con Belinda, la actriz decidió publicar un par de mensajes más en su cuenta de Twitter, donde asegura que ya no recordaba el pleito que tuvo con Belinda, por lo que aseguró que su comentario no tiene nada que ver con lo ocurrido "hace 10 años".

“¿Oigan? ¿todo bien en casa? Uno ya no puede twittear algo sin querer conectarlo a algo. No todos amanecimos comiendo gallo tranquilos. Namas pa q sepan mi tuit no tiene nada que ver con algo de hace 10 años. Pero gracias por participar”, escribió.