Para Mark Hamill el incendio en el Golfo de México es una señal apocalíptica

Conocido por interpretar a Luke Skywalker en la serie de películas Star Wars, Hamill posteó un video en el que se aprecia el incendio en la superficie de las aguas de la región tras la ruptura en un gasoducto submarino en el Golfo de México.

El histrión de 69 años mostró su asombro con las imágenes y reflexionó al respecto con un breve mensaje que en pocas horas acumula caso 50 mil "me gusta".

"Si esto no es una señal segura del Apocalipsis, no sé qué es", se lee.

If this isn’t a sure sign of the Apocalypse, I don’t know what is. https://t.co/DCkewhEnUi