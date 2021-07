DE SOCIALES

Hola, Hola... ¿Qué tal el clima? Espléndido, fuera de lo inusual, en nuestra región.

En el restaurante La Patata, el miércoles 30, nos reunimos a comer PeckyWebb, Marcela Pamanes, Tere Rojas, Pajarita Montemayor, Rocío y Cecy Ramírez Hamdan, Paty Villarreal Castrejón, Lourdes Benavides, Minerva Assaff y la que esto escribe, el motivo fue festejarle su cumpleaños a Pecky. Cada una de nosotros, el externo para bienes e hicimos un brindis por este día tan especial para ella.

El pasado martes se reunieron en el restaurante El Agave, las amigas notarias de Gómez Palacio, Lily Casas, Enevy Contreras y Juana María Corrales, donde disfrutaron el rico y variado menú mexicano Gourmet, refrescantes cervezas para esta temporada veraniega y en acompañamiento al platillo principal, jugosos cortes, con un vino de buena cepa, no podían faltar los postres acompañados de aromático café.

Pasaron una excelente tarde, con charla amena y tópicos de actualidad. Tuve la oportunidad de saludar por ahí, al reconocido comediante lagunero, Rogelio Ramos y a su esposa Mireya Ramos Arizpe de Ramos, quienes estaban celebrando el cumpleaños atrasado de Rogelio. ¡Felicidades!

Culminó su misión en la tierra, el estimado caballero y empresario de Gómez Palacio, Don Arturo Cuellar Carreón, externo mi

sincero pésame a sus hijos José Arturo, Fermín, Mercedes, Angélica, Mario Alberto, Juan Ramón y Carlos Gilberto, a sus respectivos cónyuges, nietos, bisnietos y demás familiares. Ruego al Creador los conforte en su partida. Para él oración por su eterno descanso.

El lunes 5, le cortará una hoja más al calendario, Francisco Valdez Perezgasga. Desde aquí, envío sinceras felicitaciones con mis mejores deseos.

Y el martes 6, mis queridas amigas, las cuatas Estrada Attolini, Olga y Yolanda, le darán una vuelta más al Astro Rey. De seguro,

desde muy temprano, serán objeto de múltiples felicitaciones de sus hermanos, amistades y demás familiares.

¡Congratulaciones!

Les recuerdo la presentación del libro Bitácora de un Cronopiode la autoría de Gilbert de la Sancha, esto será el lunes 5 a las 19:00 hrs., en el patio colonial de Casa Nava, recinto del Instituto de Bellas ArtesUJED Lerdo.

Y continuando con la ciudad Jardín… Envío afectuoso saludo a mi querida amiga Coco García Ceniceros de Anher.

En días pasados, haya en Durango capital, el Gobernador del Estado, José Rosas Aispuro Torres, tomó Protesta al Comité de la

Rotonda de Hombres y Mujeres Ilustres de Durango, la cual alberga los restos de importantes personajes duranguenses, que han entregado una vida de lucha por nuestro estado. El Comité está encabezado por Javier Guerrero, Cronista de la ciudad y reconocido historiador a nivel nacional e internacional; Lic. Ricardo Lezama Pescador; Dr. Rodolfo Bracho Riquelme, Ing. Roberto Flores Ávalos, Dr. Miguel Felipe de Jesús Vallebueno Garcinava; Yeye Romo Zozaya y prof. Ricardo Carrera Gracia. Se contó con la presencia del Di putado Iván Gurrola Vega, Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado de Durango; Lic. Ramón Gerardo Guzmán Benavente, Poder Judicial del Estado de Durango; C.P. Jorge Alejandro

Salum del Palacio Presidente Municipal; Lic. Héctor David Flores Ávalos, Secretario General de Gobierno y C.P. Rubén Calderón Lujan, Secretario de Educación. Esta fue una ceremonia emotiva, muy en especial para mí, por esta distinción recibida ¡Enhorabuena!

Atención, atención, les recuerdo a la Generación 1959-1971 del Instituto Francés de La Laguna, la celebración el próximo sábado 10, de sus 50° años de egresados, la cual iniciaran con una misa en la parroquia de Todos Santos y después se ofrecerá una

comida en el rancho La Fe.

El día de ayer en punto de las 18:00 hrs., en la sala de Arte del México Virreinal, el Museo Arocena, llevo a cabo a través de Facebook Live, Café de Arte Virgen del Refugio, a cargo de María Elena Ross, especialista en arte novohispano e iconografía cristiana, quien dio a conocer interesantes datos sobre esta advocación y su importancia en las misiones del norte del virreinato.

El museo exhibe una pintura al óleo de La Virgen del Refugio, donada por la familia Sarmiento, una advocación mariana traída a México durante la época virreinal. Esta imagen tuvo un importante papel en las labores de evangelización llevadas a cabo en el norte de la Nueva España. Todo esto con motivo de la celebración de la virgen, que será el día de mañana y con el fin de difundir el patrimonio histórico y cultural del país. Ingrese a su página de Facebook Museo Arocena.

El Teatro Isauro Martínez, el miércoles 30 a las 19:00 hrs., presentó a Juan Barrios acompañado del pianista Antonio Ramos, donde interpretaron SAX & EL MUNDO, REGIONAL MEXICANO – TANGO – BOLERO – BOSSANOVA-SWING POP.

Continuamos con 14 palabras más de las 38 más bellas del idioma español: COMPASIÓN, sentimiento de pena, de ternura y

de identificación ante los malos de alguien; MONDO, limpio y libre de cosas añadidas o superfluas; INFINITO, que no tiene ni puede tener fin ni termino; ADEMÁN, movimiento o actitud del cuerpo o de alguna parte suya con que se manifiesta disposición, intención o sentimiento; ÉPOCA, un periodo de tiempo determinado en la historia o en la vida de una persona; SOLEDAD, un estado de aislamiento o reclusión a ratos perfecto; RESILENCIA, capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos; MELANCOLÍA, tristeza vaga, profunda, sosegada y permanente, producida de causas físicas o morales, que hace que quien la padece no encuentre gusto ni diversión en nada; NEFELIBATA, dicho de una persona soñadora, que no se apercibe de la realidad; MELIFLUO, un sonido excesivamente dulce, suave o delicado; ELOCUENCIA, el arte de hablar de modo eficaz para deleitar o conmover; EFERVESCENCIA, burbujas en cualquier tipo de líquido; ATARAXIA, imperturbabilidad, serenidad; OLVIDO, la acción, voluntaria o no de dejar de recordar.

Agradezco sus comentarios a [email protected]

Sabía usted que…?

Continuando con Fray Servando Teresa de Mier… Creyendo haber resuelto satisfactoriamente su condena, regresó en 1803 a Madrid, vía Barcelona, donde volvió a ser detenido y trasladado al Convento de los Toribios de Sevilla, “la más bárbara de las instituciones sarracénicas de España”, en la que permaneció de febrero a junio de 1804. Se fugó el 24 de junio y embarcó rumbo a Sanlúcar, camino de Cádiz, donde se le detuvo otra vez y se le obligó a regresar a Los Toribios, permaneciendo

allí hasta mediados de 1805.

En esta fecha volvió a evadirse, fue testigo de la batalla de Trafalgar y, finalmente, escapó a Portugal. En Lisboa consiguió un puesto de secretario en el Consulado de España y en 1807, a través del Nuncio de Roma, logró la promoción al cargo de prefecto doméstico de su Santidad, como recompensa por haber conseguido la conversión de dos rabinos.

En Lisboa se enteró de la invasión francesa de la Península, se indignó por los sucesos del dos de mayo en Madrid y ayudó a los prisioneros españoles que habían caído en poder del mariscal Junot. Como respuesta a la emoción patriótica de este momento, decidió alistarse en el Batallón de infantería ligera de Voluntarios de Valencia, que se estaba formando en Portugal

con los soldados españoles allí prisioneros, y en calidad de capellán y cura castrense regresó a España, por la vía marítima.

Desembarcado su batallón en Cataluña, participó a lo largo de 1809 en numerosas acciones de guerra, entre otras la batalla de Alcañiz, el 23 de mayo, en la que combatió junto con Javier Mina, que estaba a las órdenes del mariscal de campo Carlos de Aréizaga, y tomó parte en el avance hacia Zaragoza que se saldó con las derrotas de María y Belchite, los días 17 y 18 de junio. Preso de los franceses, logró escapar y permaneció unos meses en Cataluña, hasta que Blake lo envió a Cádiz, recomendado para una canonjía en la catedral de México.

En realidad, lo hizo atraído por la convocatoria de Cortes y su deseo de resultar elegido diputado, lo que no consiguió.

Permaneció sin embargo en Cádiz, asistió a las sesiones de Cortes como espectador y colaboró con dedicación absoluta al trabajo que realizaban los diputados americanos, en especial sus propuestas y la defensa de sus posiciones, en la famosa sesión de 15 de septiembre de 1811.

HASTA LA PRÓXIMA Y RE CUERDA… A muchos, sus enemigos les fabrican sus éxitos (Baltazar Gracián, S.J.)