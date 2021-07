Novelas para jóvenes con temática LGTBI

En la adolescencia se producen una serie de cambios para la transición a la etapa adulta que van acompañados de muchas preguntas acerca de la propia identidad, el autoconocimiento personal, las primeras relaciones.

Mi ruido azul

Relata lo que supone la LGTBfobia, las dificultades de salir del armario durante la adolescencia, la importancia del apoyo familiar y de amigos y las huellas que deja el bullying en las personas. “En estas páginas te voy a contar, en resumidas cuentas, mi vida. Desde mi infancia -cuando era ‘la gordita’, ‘la de los brackets’- hasta que la música me salvó y se convirtió en mi felicidad”. Cuenta la historia de Marina, autora del libro y cantante que cumplió uno de sus máximos sueños participando en el programa de televisión Operación Triunfo.

Laura Dean me ha vuelto a dejar

Las dificultades de salir de una relación tóxica son el hilo conductor de esta historia en la que se narra a través de dibujos el amor entre dos chicas adolescentes. Freddy lleva un año enamorada de Laura Dean, la chica más popular del colegio con la que mantiene una relación llena de vaivenes emocionales, infidelidades y rupturas. Freddie es completamente infeliz, tanto como cuando está con Laura como cuando no lo están y vive manipulada por las migajas de amor que recibe por parte de su pareja para tratar de controlarla.

El cofre de Nadie

Invita a reflexionar sobre la búsqueda de una identidad propia con temas como el amor entre los jóvenes, el descubrimiento de la orientación sexual, el peligro de las relaciones tóxicas, la influencia de las redes sociales o la adaptación a los nuevos tipos de familia.

Botón de emergencia para (dejar de) amar

Will y Ollie han vivido el amor de verano perfecto pero con el fin de las vacaciones parece que todo va a terminar para siempre. Ollie está frustrado porque tiene que mudarse a la otra punta del país y comenzar una nueva vida en un nuevo instituto. Cuando llega allí se encuentra con una sorpresa: Will también estudia ahí. Sin embargo, el chico dulce y cariñoso que conoció en verano ahora es un macho que no ha salido del clóset. Las frustraciones, el primer amor y la dificultad de reconocer la orientación sexual por el miedo al qué dirán son los protagonistas de esta novela juvenil que habla con humor sobre los adolescentes LGTBI.