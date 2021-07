Marisol González se despide de HOY

Tras varias semanas de especulaciones, la presentadora lagunera Marisol González confirmó su salida del programa HOY.

La conductora fue franca durante la emisión del jueves y entre lágrimas, reveló que tomará un tiempo para cuidar a sus hijas, pero que tras superar esta situación volverá a reincorporarse al matutino.

Marisol fue cobijada por Galilea Montijo, Andrea Legarreta y Andrea Escalona al hablar de la situación que la aleja de continuar con su sueño de encabezar el programa.

"Me cuesta mucho trabajo hablar. No sé ni por dónde empezar pero de repente nos queremos partir al mil y estar al cien, pero hoy me toca darme un tiempo con mi familia hermosa y siempre fue mi sueño estar en Hoy y ha sido más bonito de lo que esperaba", comentó entre lágrimas la mañana de ayer.

"No quiero dejarlo, no sé estar sin trabajar, pero por ahora es una decisión familiar y nos queremos dar un tiempo y me voy a separar un poquito con mi familia para atender esa parte, atender mi parte de mamá, esposa y atender a mi equipo, que es mi pilar y lo será toda la vida", resaltó.

La exreina de belleza destacó que en algún momento buscará retomar sus actividades al interior del programa que también conducen Montijo y Legarreta, quienes le recordaron su trabajo, compromiso y el amor con el que la van a recibir cuando decida volver a su lado.

"Espero que sea un tiempo y en algún futuro poder regresar con ustedes que me han dado tanto, me han hecho crecer tanto y los quiero mucho", dijo justo al romper en llanto.

"Sabemos que van a ser unas semanas, solamente unas semanas. Esperamos que así sea, y si se alarga un poquito más no pasa nada, aquí te esperamos", sentenció Galilea Montijo, quien supuestamente tenía una rivalidad con la misma González.

Andrea Legarreta también aprovechó para dedicar unas palabras a su compañera y amiga:

"Aquí está tu lugar. Eres una niña hermosa... siempre has sido una niña linda, chambeadora, encantadora, bondadosa, dulce y sí, a veces nos toca jalar del lado de la familia, pero aquí está tu lugar, amor".

"Los quiero y les agradezco a todos porque sin duda me ayudó mucho a crecer, a sentirme mejor en todos los sentidos, porque lo que da Hoy es maravilloso y gracias por ser mi familia", concluyó Marisol González en plena transmisión de este jueves.

El anuncio llega solo días después de que el comunicador Álex Kaffie revelara que Marisol había presentado su renuncia por presuntamente estar "harta" de trabajar en el matutino, y pese a los intentos de los productores para convencerla de quedarse, ella decidió irse.

"¡Es un hecho! Marisol González abandona el matutino de Las Estrellas. La conductora puso su renuncia a principios de mes ¡y desafortunadamente Televisa no consiguió convencerla de recular!", escribió Kaffie en su columna semanal.