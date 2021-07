Lagunero traspasa fronteras con su voz

Emocionar a las personas con sus canciones y sobre todo que se identifiquen con sus letras, son los motivos que hoy en día hacen sonreír a un lagunero. Su nombre es José Iván.

El nacido en Torreón visitó el foro de Siglo TV dentro de la segunda emisión de El sonidero lagunero, programa que busca difundir el talento local.

El joven, lo mismo ha cantado en un bar de la región que un centro de espectáculos de Ciudad de México o incluso de La Habana, Cuba.

Con una camisa de manga larga en colores blanco y azul y unos jeans, el artista llegó puntual a la cita, en donde además de hablar de su carrera entonó temas de su inspiración como Culpable.

"Soy orgullosamente lagunero. Soy un cancionero. Me dedico a componer canciones, a entonarlas y a cantar canciones de otros, porque hay melodías bellísimas de otros autores.

"Soy amante de la música, del clima fresco pese al calor que impera en la Comarca. Me gusta llevar a La Laguna por todos lados, ojalá pudiera llevarme también las gorditas y los lonches", dijo.

El intérprete manifestó que estaba radicando en CDMX, sin embargo, volvió a radicar en la Comarca.

"Regresé a Torreón debido a la pandemia y lo estoy disfrutando porque esto me sirvió para reencontrarme con mi gente, con mi familia", contó.

José Iván compartió momentos de su infancia, aseguró que esta etapa la disfrutó bastante y lo encaminó al adulto que es hoy en día, en donde disfruta de la paternidad ya que tiene un hijo.

"Tuve una infancia hermosa. Mis primeros años los viví en la colonia Nueva los Ángeles, ahí hay muchos jardines en los que me gustaba jugar. Yo era un niño medio raro porque me gustaba el futbol, pero dirigirlo no jugarlo, nunca me ensuciaba y un día que llegué a casa lleno de lodo hasta mi madre lo festejó", relató.

Durante la entrevista, José Iván manifestó que fue en la adolescencia donde se dio cuenta que la música se volvería la actividad que lo haría feliz y le otorgaría de comer.

"Siempre mi inquietud fue la música, sin embargo, ya de jovencito me percaté que era lo mío. Me metía a los coros, a las rondallas. Pasaba todas mis tardes en ensayo. Mi adolescencia fue dedicada en general al arte; a los 16 me fui a estudiar al Conservatorio de Morelia, y eso me hizo madurar antes de tiempo".

Entusiasmado, José Iván compartió que ha hecho varios discos y ha participado en eventos de talla nacional e internacional, pero hay un logro que le gusta destacar y es la oportunidad que le brindó el productor Juan Osorio de que uno de sus temas sonará en una de sus novelas.

"Una canción de novela sabes que va a ser un éxito o que la gente la va a escuchar. En 2019, se cumplió uno de mis sueños que era ese, que uno de mis temas sonará en una gran producción y me refiero a Soltero con hijas, historia protagonizada por Gabriel Soto y Pablo Montero, éste es quien canta el tema al que bauticé como Si vas a amarme".

Por último, José Iván sostuvo que se encuentra preparando un nuevo material discográfico en España a la par que prepara una serie de presentaciones al lado de Miguel Luna.