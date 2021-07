Sub Rosa Boutique, imponiendo un estilo único en La Laguna

Aris Chávez es la mujer detrás de la boutique Sub Rosa.

El gusto por la moda, la inquietud de emprender y el interés de ofrecer variedad de estilos en La Laguna, llevó a Aris Chávez a la apertura de su boutique de ropa Sub Rosa, un concepto que va desde lo más básico del clóset femenino, hasta la renta y venta de vestidos de noche.

La idea de ofrecer a las mujeres un lugar dónde encontrar ropa casual y de gala, importada de Estados Unidos nació junto a su hermana desde hace varios meses y pudo concretarse finalmente.

"Es la primera vez que emprendo, pero yo siempre he sido así, siempre he tenido ganas de tener negocios y este es uno que tengo, porque me encanta mucho la moda y vestirme bien", comparte.

Sub Rosa Boutique cuenta también con prendas limitadas de diseñadores mexicanos. "En la boutique tenemos cosas diferentes que no encuentras en Torreón, ni en La Laguna. Tenemos mucha variedad en diseños, en diferentes estilos. Y la ventaja es que solamente nos llegan entre cuatro o cinco piezas y nada más", dice Aris.

PREPÁRATE PARA LA TEMPORADA

Para esta época del año, los colores claros serán la tendencia de primavera-verano. Aris Chávez recomienda usar tonos pasteles como el amarillo, el rosa y el verde. Tonalidades que están presentes en diversas piezas de vestir de Sub Rosa Boutique.

A las mujeres que les gustan mucho las tendencias y la moda, pero que no están tan familiarizadas con el tema y su clóset tampoco, Aris Chávez asegura que si quieren empezar a adentrarse más en el tema y cambiar o formarse un estilo, se puede empezar con cambios pequeños, pero significativos.

Un paso podría ser añadir a tu guardarropa algunas piezas indispensables y entre esas cinco prendas que toda mujer debe tener no solo esta temporada, sino en todo momento.

"Yo creo que aunque cada mujer tenga su estilo y forma de vestirse y la moda vaya cambiando, hay varias prendas que todas deben de tener en su clóset porque nunca pasarán de moda", afirma.

"Los jeans de piel nunca pasan de moda, los puedes usar en verano, en invierno y se ven súper bien. Los shorts de mezclilla son muy básicos y se pueden combinar con muchas cosas. Las chamarras de mezclilla también siempre tienen que estar presentes y los blazers también, esos siempre funcionan. Y por último, los vestidos pasteles, esos también nunca pasan de moda".

Ya sea si buscas una prenda en particular o tienes dudas de cuál es la ideal para tu evento, en Sub Rosa Boutique Aris Chávez te puede ayudar.

Aris Chávez tiene una total disposición y atención a quienes visitan su Boutique: "Aquí ayudamos a todas a encontrar la pieza ideal para su evento. El cliente es súper importante".