Contratos eventuales son del Insabi: Secretaría de Salud de Coahuila

odipar1979

Hoy, 8:24 am

publicado por: Juan Perez

Con que facilidad mienten estos dirigentes. La jurisdicción sanitaria (Juan Perez) dice que se despidieron puros contratos nuevos que finalizó su contrato de INSABI y que si hay medicamentos. El director del hospital si acepta que se despidió a eventuales que tenian varios años bajo éste esquema pero es para resolver el desabasto de medicamentos (Que no hay según Juan Pérez pero en realidad hay mucho).Y el sindicato (Riveroll) nada mas promete bases para todos cada que necesita votos y se va a reelegir. A final de cuentas estos tipos estan en el sector salud pero no dejan de ser políticos. Estaría bien un debate entre ellos cómo lo solicitaba uno de los enfermeros que tenía 7 años de contrato y quiere una explicación y no mentiras.

