Los actores y actrices provenientes de Latinoamérica cada vez se posicionan mejor en la Meca del Cine. Su talento los ha llevado a obtener protagónicos en producciones anglosajonas; tal es el caso de Ana de la Reguera.

Muy bien, muy contenta de saludarlos.

Espero que le vaya muy bien a la película. Estoy contenta y emocionada con el estreno. Espero que en Torreón, en toda la Comarca Lagunera le vaya muy bien, yo estoy segura de que les va a encantar toda la historia.

Estoy feliz de trabajar con ellos. A Tenoch ya lo conocía, pero no habíamos trabajado juntos. Fue una filmación superbonita, estoy bien orgullosa del trabajo que hicimos; el estudio (Universal Pictures) está contento. Considero que estamos enviando al mundo un mensaje de hermandad, estamos demostrando que los mexicanos podemos liderar una película correspondiente a una franquicia de Hollywood. Los mexicanos podemos hacer lo que sea y donde sea.

Mi personaje es una guerrera prácticamente. Representa una mujer de esas que cruzan la frontera, que se las juegan todas, que dejan a su familia atrás y que buscan una mejor vida; para mí, eso es una mujer fuerte, y eso en lo personal ha sido importante porque quería reflejar ese espíritu de una mujer, de una latina que llega a Estados Unidos a romperla.

Correctamente. La película hace una crítica al sistema norteamericano, al racismo, al tema migratorio, al tema de los 'dreamers'; ahora vemos a los 'dreamers' salvando a Estados Unidos, y no a este país salvando al mundo, como suele suceder.

Ya tenía experiencias en estas escenas; es pesado, pero me gusta. Tengo la costumbre de ver las escenas ya editadas, eso es bien emocionante.

De entrada que en este largometraje se rompen todas las reglas. Por lo general, La purga dura 12 horas y ahora no se sabe cuándo se va a terminar; las locaciones son diferentes, todo sucede de día y algo que también resalta es que todo es visto desde la perspectiva de dos latinos, de dos inmigrantes.

Somos tantas actrices y actores laborando, ya que todo mundo está teniendo trabajo. A mí me parece padrísimo el poder ser más internacionales y que los productores nos busquen para darnos más papeles. Es bonito saber que cada vez hay más historias que necesitan talento de Latinoamérica.

Se me juntaron las películas. Espero que el público no se aburra de mí. Este 2021 ya terminó con los estrenos, en 2022 me verán en la serie Leopard Skin y se estrenará el proyecto animado Army of the Dead: Lost Vegas, entre otros proyectos que por ahora no puedo mencionar.

Sí, varias. Me di cuenta de lo importante que es la vida, la salud, el disfrutar a tus seres queridos, pero sobre todo abrazarlos y tocarlos.

Realmente hay muchas cosas que cambiaron como actores en cuanto a viajes. Se puede trabajar mucho por Zoom, incluso les cuento que unas escenas de La purga por siempre se realizaron vía Zoom.

Les mando muchos besos y abrazos, ojalá pueda estar allá pronto. Los invito a que vayan a sus cines a ver La purga por siempre.