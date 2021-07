Lagunero pone su toque a la serie Somos

La serie, Somos, que retrata la masacre ocurrida en marzo de 2011 en Allende, Coahuila cuenta con talento lagunero.

El proyecto, producido por James Schamus, se estrenó el pasado jueves en Netflix con gran éxito ya que se ubica en el top ten de lo más visto de la plataforma.

En el elenco figuran los nombres de varios laguneros, entre ellos, Salvador Montenegro quien visitó hoy el programa Siglo en Vivo: Un enlace con la ciudadanía que conduce César “Flippy” Nevárez para dar los detalles de su participación.

“Es una historia bien hecha. Soy gerente de locaciones, alguien que busca locaciones. Entonces me contactaron de la producción de Somos, aunque no me dijeron de qué se trataba.

“Me dijeron que me fuera a vivir a Durango unas semanas y que sería el ‘Animal Ranger’ (Encargado de los animales en una producción), estaría al pendiente de caballos, vacas y chivas”, contó.

Bastante entusiasmado, Salvador informó que sin saberlo lo pusieron también en el casting del elenco.

“Álvaro Curiel, el director de Somos, nos llamó. Hasta ese momento supe de qué se trataba todo. Me dijo, ‘tengo un personaje para ti, pero espérate, deja veo que dicen los americanos’, se refería a James Schamus, y de repente a unos días me mandan un mensaje que decía, ‘Felicidades, eres nuestro ‘Silverio’”, refiriéndose al papel de la serie.

El lagunero comentó que Somos es, “una serie fuerte y dura”, que se realizó desde el punto de vista de las víctimas.

“Tenemos que ver esta serie. Vemos a cada personaje que lucha día a día. Hay que ver la serie porque ahí hay heridas que son difíciles de cerrar y es muy importante porque estamos contando lo que no se contó de la matanza en Allende”.

Salvador Montenegro cuenta con una amplia trayectoria en el cine. Ha participado en diversas producciones y se ha encargado de difundir el legado de los héroes de la Revolución Mexicana.