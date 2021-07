Divide a los mexicanos: alcalde de Torreón sobre López Obrador

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, realizó este viernes una evaluación del tercer aniversario del triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México, fecha que además derivó en un evento político de festejo en la Ciudad de México.

El alcalde de extracción del PAN afirmó que López Obrador ha generado polarización y divisiones entre los diversos sectores de la población, especialmente con discursos que alientan los ataques a la prensa, líderes de opinión y personajes que disienten con los aspectos fundamentales de su administración.

VER MÁS: Morena celebra tercer año del triunfo electoral de López Obrador

“Ha utilizado un lenguaje que nos divide a los mexicanos, yo quisiera que gobernara para todos, que no estuviera todos los días buscando enemigos, adversarios, queremos un presidente que gobierne por igual, para todos los mexicanos y esto no lo ha hecho, cada vez agarra de enemigos a la prensa, a los medios, a la clase media, quiere presumir su aceptación, seguramente la tiene esto no está en duda, pero yo creo que hay una gran parte de los mexicanos que no comparten su manera de pensar y esto debe respetarse”.

VER MÁS: López Obrador defiende encuesta en la que sacó 6.7 de aprobación

Zermeño Infante además sugirió que el presidente López Obrador debe de reflexionar y enfocar sus energías para el resto del sexenio en “respetar a las instituciones, en entender que México es un país plural, es un país en donde todos merecemos respeto y que quien dirige los destinos de la nación pues tiene la gran responsabilidad de gobernar con justicia, con equidad, para todos los mexicanos”.