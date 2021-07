Alex Morgan pide claridad sobre si podrá llevar a su hija lactante a los Juegos Olímpicos

Existen muchas dudas en los atletas que tienen hijos, ya que se han quejado de que se ven obligados a elegir entre los Olímpicos y sus pequeños, aunque según diversas fuentes, los niños lactantes podrán acompañar cuando sea “necesario” a los atletas a Japón.

Alex Morgan se pronunció en Twitter al respecto:

Todavía no estoy seguro de qué significa "cuando sea necesario". ¿Eso lo determina la madre o el COI? Somos madres olímpicas y les decimos, es NECESARIO. No me han contactado para poder traer a mi hija a Japón y nos vamos en 7 días.#Tokyo2020 #USWNT#TeamUSA

Still not sure what "when necessary" even means. Is that determined by the mother or the IOC? We are Olympic mothers telling you, it is NECESSARY. I have not been contacted about being able to bring my daughter with me to Japan and we leave in 7 days. #Tokyo2020 #USWNT #TeamUSA https://t.co/cNGMt8w0Ss