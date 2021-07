Raymundo Riva Palacio responde a AMLO tras ser exhibido por columna sobre 'El Güero' Palma

Luego de señalar que su nueva sección de la mañanera, el "Quién es quién en las mentiras de la semana", es un ejercicio democrático, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió otra vez al periodista Raymundo Riva Palacio.

En su conferencia mañanera de este viernes en Palacio Nacional, López Obrador mostró una columna de Riva Palacio, que hablaba sobre el narcotraficante Héctor "El Güero Palma".

"¿Qué periodismo es este? Eso es lo que defienden, les debería de dar vergüenza, deberían deslindarse de esto, pueden no estar de acuerdo con nosotros, pero cómo defender lo indefendible, cómo defender la inmoralidad y hasta organismos internacionales", expresó López Obrador al ser cuestionado por las críticas de su nueva sección en la mañanera.

Asimismo, el presidente indicó que Riva Palacio fue director de Notimex en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

Al respecto, Raymundo Riva Palacio respondió en redes sociales que el presidente lo volvió a difamar con un tema que ya demostró que mentía e indicó que a López Obrador no le han gustado sus columnas donde argumenta "su docilidad ante los cárteles de las drogas".

El presidente @lopezobrador_ volvió a difamarme hoy en la mañanera con un viejo tema que ya le demostré que mentía. Está claro que no le han gustado mis columnas donde argumento su docilidad ante los cárteles de las drogas. — Raymundo RivaPalacio (@rivapa) July 2, 2021

"No le gusta que lo confronte con datos, como la columna de este día donde con información se prueba la falsedad de muchas de sus afirmaciones ayer".

"No le gusta que hable de sus cercanos. No le gusta nada que se le describa como un autócrata y populista. No le gusta que alguien no sea su incondicional", escribió el también presentador de noticias.

"El presidente López Obrador se ensaña conmigo hoy, pero no soy el único. Su lista de personas a las que ha difamado, calumniado, linchado y tratado de intimidar es muy larga y diariamente sigue creciendo".

Como dije hace unos días, esta es nuestra realidad. Ya veremos sus resultados. Ya veremos si logra que la realidad se ajuste a sus creencias. Yo lo dudo. — Raymundo RivaPalacio (@rivapa) July 2, 2021

"Como dije hace unos días, esta es nuestra realidad. Ya veremos sus resultados. Ya veremos si logra que la realidad se ajuste a sus creencias. Yo lo dudo", agregó.

Asimismo, Riva Palacio informó que presentó una queja contra López Obrador en la Comisión Nacional de Derechos Humanos por difamarlo en un discurso en Villahermosa.

"La queja está congelada. No se puede denunciar a un presidente, porque está blindado por la ley. Por cierto, esta ley me parece correcta", refirió.