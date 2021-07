La serie Somos, que se estrenó el pasado 30 de junio y se ha vuelto la más vista en Latinoamérica en la plataforma Netflix, tiene como objetivo romper el silencio sobre la masacre que ocurrió en Allende, Coahuila en marzo de 2011 en respuesta a una filtración de la DEA.

Dividido en seis capítulos, este proyecto, producido por James Schamus, ya está generando reacciones, tanto en la población de dicho municipio como a nivel nacional e internacional. "Eso es lo que queríamos, que la gente supiera qué pasó, y es que todos somos Allende", dice Arelí González, actriz lagunera que forma parte del elenco.

"Al final del día lo importante era que todos supiéramos qué ocurrió. Lo que tiene esta serie en particular, a diferencia de otras, es que esta se centra más en la gente, de la cual no se habla ni se le pone un rostro, solo se vuelve un número o una estadística; aquí se le da una importancia a cada persona involucrada en la matanza; todas las pequeñas historias de cada persona que ustedes ven, al final, terminan entrelazadas".

Somos nació a partir del artículo "Anatomía de una masacre", escrito por la periodista norteamericana galardonada con el Pulitzer Ginger Thompson.

Durante 18 meses, ella recabó las historias de decenas de supervivientes, autoridades e incluso delincuentes, según cuenta González en entrevista exclusiva vía Zoom.

"Ginger escribió este reportaje hace unos años y a raíz de esto Schamus decidió hacer la serie. Le impresionó mucho todo este hecho y dijo: 'bueno, hablemos de ello'. Todas las historias contadas de algún modo son sacadas del universo que Ginger nos planteó a través de su investigación.

"Reunió testimonios, audios y videos. Con base en eso crearon un guion con personajes desde cero, ninguno es tal cual la historia porque al final del día no se buscaba revictimizar, entonces se creó más o menos el universo que existía en comunidad y cómo estaba metida la violencia ahí", relata.

Para la lagunera, la trascendencia que pueda lograr Somos dependerá del impacto que logre en México y por supuesto en Coahuila. Todo indica que va por buen camino, pues ya se encuentra en el número uno de lo más visto en tierra azteca hasta el cierre de esta edición.

"Despertamos hoy (ayer) con la noticia de que es la serie más vista. Eso es buenísimo, es un tema que como mexicanos nos debe interesar, eso nos pone contentos porque somos nosotros los que tenemos que ver y compartir esta historia, ya que lo que pasó ahí estuvo bajó el colchón. Toda la gente que vivió eso ahora puede decir: 'sí, eso ocurrió', y lo más importante es que no podemos permitir que esto vuelva a pasar".

Desde su hogar, Arelí González revela que su personaje se llama "Érika Cortés"; es la veterinaria del pueblo y de sitios aledaños. Ella va descubriendo situaciones extrañas en cada capítulo que van armando un tenebroso rompecabezas.

"'Cortés' empieza a sentir el peligro a raíz de cosas raras que ocurren. Es mamá y esposa, y la única relación cercana que tiene es con su hermana porque su esposo vive fuera. Su hijo es adolescente, quien por su edad está más interesado en hacer amigos".

Para reforzar su caracterización, Arelí se informó bastante de lo ocurrido en Allende. Buscó notas periodísticas que la llevaron a comprender este suceso, cuyo número de víctimas oscila entre 42 y 300 desaparecidos.

"Una vez que nos hicieron el casting y que quedamos en el proyecto, ahí supimos de qué se trataba. Recabamos bastante información, hay un video de NatGeo donde hay un panel donde está Ginger entrevistando a tres mujeres que estuvieron en la masacre y que tuvieron parientes que nunca volvieron a ver", señala.

La violencia que hay en Somos ha perturbado a los actores, sin embargo, Arelí explica que la serie muestra lo que ocurrió en Allende tal cual, sin ningún agregado.

"Era duro recrear esas escenas, revivir esos momentos. En lo particular no me tocó interactuar en escenas de violencia, pero sí las veía. Mis compañeros y yo salíamos con bajones de ánimo porque sabíamos que la realidad había sido así o peor; todo eso nos ponía los pelos de punta y nos hacía preguntarnos '¿en qué mundo vivimos?'", explica.

A pregunta expresa sobre el título de la serie, Arelí detalla cómo fue que se seleccionó.

"Al principio se analizó la idea de ponerle Allende, pero luego pensamos en Somos, con la idea de que la gente lo comprenda como un verbo, y más allá de eso, todos somos Allende, todos somos Tamaulipas, todos somos cualquier tragedia que suceda en el mundo porque a todos nos puede suceder algo trágico en cualquier momento".

Recuerda González con un dejo de tristeza la violencia que azotó la Comarca Lagunera hace poco más de una década.

"Estuvo bravísimo lo que vivimos en La Laguna, lo que pasó con esa guerra contra el narco. Muchas personas me han dicho que en el norte han pasado muchas tragedias, sin embargo, la violencia se ha extendido, es el día a día y no podemos permitir que se normalice", puntualiza.