Cinco municipios concentran el mayor riesgo de trabajo infantil en Durango

Aunque se ha logrado reducir el trabajo infantil en Durango, en términos generales, aún se mantiene un riesgo latente por la cercanía del periodo vacacional y la reactivación en sectores como el agropecuario.

Son cinco municipios donde se observa el mayor riesgo de trabajo infantil, principalmente por las actividades que se pone a hacer a los menores en el campo.

"En este sexenio se inició con alrededor de 54 mil menores trabajando, luego se redujo la cifra a 46 mil y el último dato que es de 2019, prácticamente todo el año 2019 tenemos 36 mil, se ha venido reduciendo de manera importante el trabajo infantil, estamos por debajo de la media nacional", informó el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado, Israel Soto Peña.

Dijo que se ha avanzado a través de operativos, diversas estrategias y trabajo desarrollado de manera interinstitucional, lo que ha permitido una reducción.

Asimismo se han otorgado becas y empleo formal a los padres de familia, además de otros apoyos para propiciar que los menores no tengan que trabajar. No obstante, reconoció que aún se tienen pendientes temas por resolver ya que es un problema que no se ha erradicado.

"Hay retos que los tenemos muy claros, el problema de cinco municipios que están en alto riesgo de trabajo infantil, ahí vamos a poner mayor atención para disminuir ese riesgo", indicó.

Se trata de San Bernardo, Topia, Canelas, Otáez y Tamazula.

En el campo es donde se registra el mayor riesgo y donde se desarrolla un alto peligro para los menores que trabajan, por lo que primordialmente se busca reducir el trabajo que representa un riesgo. Asimismo, se enfrenta el déficit de recursos ya que se han reducido los presupuestos durante los últimos años destinados a programas para prevenir el trabajo infantil.

"Han desaparecido algunos programas para jornaleros agrícolas a través de los cuales se proporcionaba educación, se tenía financiamiento para que los hijos de estos jornaleros tuvieran espacios dignos de educación, de recreación, han desaparecido, y eso nos va a impactar de manera negativa hoy que muchas de esas actividades se están reactivando", enfatizó.

Esto representa un foco rojo que, en los próximos meses, se tiene que atender por las dependencias.