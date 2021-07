Unión Laguna anota todas sus carreras con cuadrangulares

Isaías Tejeda y Alejandro Flores pegaron cuadrangulares de tres carreras cada uno, Nick Torres también la botó y los Algodoneros del Unión Laguna derrotaron anoche a los Acereros de Monclova por pizarra de 7 a 5, en la conclusión de la serie disputada en el estadio de beisbol de la Revolución.

Fue a base de cañonazos, que los Guindas rescataron el tercer duelo, ante nuevamente una gran asistencia de aficionados en el inmueble de la avenida Juárez, donde ya se está haciendo costumbre que se agoten los boletos. Con marca de 15 juegos ganados y 18 perdidos, el Unión Laguna arranca esta noche una importante serie en casa, frente a los Rieleros de Aguascalientes, a quienes dará la bienvenida hoy a las 19:30 horas el recién firmado Osmer Morales, para enfrentar a Ernesto Zaragoza, mientras que en los juegos restantes lanzarán Luis Gamez y se espera que James Russell supere su lesión, en tanto que Erick Leal y Néstor Molina serían los abridores por Aguascalientes en los siguientes compromisos.

MADRUGÓ LA VISITA

En la misma primera entrada se adelantaron los del Acero, atacando al abridor local, el zurdo Jordan Guerrero, quien consiguió los primeros dos outs, pero enseguida recibió sencillo de Addison Russell y enseguida, en la cuenta de cero bolas y un strike, José Amador Rodríguez pescó un lanzamiento por el centro del plato y depositó la pelota muy por arriba de la barda del jardín izquierdo, octavo cuadrangular de la temporada para "El Chapito" Amador, que puso las cosas 2 por 0.

Rápido respondieron los dueños de casa, en el cierre del episodio y ante pitcheos del derecho Conor Harber, que ponchó a Edgar Robles para iniciar, pero Nick Torres lo castigó con poderoso tablazo por el callejón del izquierdo - central, su décima película de largo metraje en la campaña, para acercar a los Guindas. Pero pronto recuperaron los monclovenses esa carrera, al abrir el segundo rollo, Ricky Rodríguez disparó doblete al izquierdo y el cátcher Jeremy Martínez lo llevó a home con hit sencillo al central.

VOLTERETA

Se asentaron los lanzadores y no permitieron más daño durante el primer tercio del juego, pero en el cuarto episodio dieron la voltereta los Algodoneros para tomar una ventaja que ya jamás perderían. Isaías Tejeda dio la voz de ataque al negociar base por bolas, aunque Jason Rogers entregó el primer out con elevado al derecho, Francisco Ferreiro siguió con hit, Ciro Norzagaray se embasó en bola ocupada con la que pusieron out al "Ferras" y llegó entonces el batazo estelar, al primer pitcheo, Alex Flores la sacó del estadio por encima de la terraza del jardín derecho, su segundo jonrón del año, bueno para poner el score 4 por 3, favorable al Unión Laguna.

Con la misma moneda, respondieron los actuales campeones de la LMB durante el quinto rollo, el que abrió Rodríguez con un poderoso cañonazo por todo el bosque de la izquierda, su tercer vuelacercas de la campaña empató el juego. Pero en el cierre llegó el ataque definitivo de los de casa: "El Conejo" Robles pegó sencillo ante el primer pitcheo, el "Action Man" Torres caminó y aunque Carlos Rivero falló con fly al derecho, el dominicano Tejeda detonó un monumental tablazo por todo el prado izquierdo y se llevó la barda para agregar otras tres carreras a la cuenta local, la bola fue a dar contra la pantalla y encendió el ánimo de los aficionados presentes.

HERMÉTICO BULLPEN

Ese batazo permitió al Unión Laguna tomar una ventaja notable y sacar del juego a Harber, quien fue relevado por Geno Encina y comenzó una impecable labor del bullpen Azul, que no permitió más daño con trabajo de Justin Robert Kelly, Devin Raftery y el texano Joe Galindo. Al abrir el sexto capítulo, Guerrero se metió en problemas al colocarse José Amador en la antesala, con par de outs, pero un lanzamiento descontrolado por parte del zurdo, permitió al "Chapito" tranquilamente anotar la quinta rayita visitante.

Los relevistas del equipo lagunero, respaldados por excelentes jugadas defensivas, completaron el trabajo al no permitir más daño de los Acereros, Alberto Leyva, Manuel Baez y Darío Álvarez consiguieron su respectivo Hold y el dominicano Jenrry Mejía retiró la novena entrada para adjudicarse su décimo salvamento de la temporada. Jordan Guerrero consiguió su primera victoria al lanzar 6 entradas de 6 hits y 5 carreras, 4 de ellas fueron limpias, no expidió boletos y endilgó 4 ponches; la derrota fue para Conor Harber al trabajar 4 innings y un tercio, fue castigado con 7 imparables, 3 de ellos jonrones, buenos para 7 carreras, otorgó 3 pasaportes y recetó 3 chocolates.