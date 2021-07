'Vas haciendo lo que se puede', dice alcalde de Torreón ante encharcamientos

"Vas haciendo lo que se puede", señaló ayer jueves el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante, al ser cuestionado por los encharcamientos de agua pluvial en diversos puntos de la ciudad y al recordar los proyectos de cárcamos y drenaje en todo el municipio.

El mandatario aseguró que las inversiones que se han realizado a nivel municipal al respecto "sí están funcionando", pero ante la caída de precipitaciones importantes y la falta de recursos al respecto del Gobierno federal, se ha optado por privilegiar el realizar obras de primera necesidad como las de conducción de agua potable y perforación de pozos, además del armado del drenaje pluvial y sanitario en áreas precisas.

"No perdamos de vista, en la Comarca Lagunera el promedio de lluvias en todo el año anda alrededor de 230 milímetros, o sea, eso ha hecho que a lo largo de décadas gobiernos anteriores no hayan hecho las inversiones que tienen que hacerse y los problemas que acarrea a veces la falta de recursos del Simas, que o le pagas las enormes cantidades que le debes a Comisión Federal, a Conagua, si no hay apoyos federales para invertir en infraestructura, bueno pues vas haciendo lo que se puede".

Negó que en ese sentido se hayan registrado inundaciones como tal, gracias al trabajo de las cuadrillas de atención inmediata que se desplegaron desde el Simas Torreón, el Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y la Dirección de Servicios Públicos Municipales.

Además se refirió a las voces que exigen un "Plan B" de parte del Ayuntamiento que garantice la operación de cárcamos y bombas de agua al momento de sufrir cortes de energía, proyecto que sería de un alto costo y que por el momento no se contempla. "El Plan B es invertir en plantas para que cuando se vaya la luz pueda funcionar un sistema alternativo, que sí lo hay en algunos cárcamos, sí lo hay, pero tendríamos que ponerlo en todas las bombas… Son costosos".