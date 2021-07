Autoridades revisarán casos de despedidos en el Hospital General de Torreón

Revisarán cada uno de los casos del personal de salud con quienes la Secretaría de Salud de Coahuila puso fin a la relación laboral mediante el esquema de contratos eventuales estatales, luego de la toma de la Jurisdicción Sanitaria VI que se realizó esta semana y de una reunión que sostuvo ayer la parte inconforme con autoridades sanitarias.

El director del Hospital General de Torreón, José Luis Cortés Vargas, dijo que en virtud de que la terminación de la relación de trabajo se dio de una forma "tan rápida", se analizará cada situación y aquellos casos que puedan ser "rescatados" se tratarán directamente con las autoridades estatales.

Aclaró también que de los 150 contratos eventuales que llegaron a su fin, 58 de ellos corresponden a personas que laboraban en esta clínica mientras que el resto se distribuye en otras unidades de salud que se ubican en municipios laguneros que atiende la Jurisdicción Sanitaria VI.

"No está en nuestras manos pero vamos a ser voceros de esa revisión. Indudablemente no hay justicia en muchas cosas laborales y no está en nuestras manos resolver la situación de los contratos y las condiciones laborales de los trabajadores, pero sí podemos hacer una revisión para ver que esto sea un poco más justo y equitativo para todos", aclaró.

El doctor indicó que pese a que varios de ellos tenían su quincena cubierta hasta el 30 de junio, ya no se presentaron ese último día a laborar por lo que dejaron ciertas áreas de la clínica descubiertas. "Son situaciones que no por ese motivo se les va a marcar una falta o alguna suspensión del salario, se les va a entregar de forma normal y ya la situación laboral pues está también de acuerdo a lo que cada uno de los trabajadores quiera realizar", expresó.

Cabe señalar que el personal de salud inconforme se contrató eventualmente durante la pandemia por el COVID-19 mientras que otros ya tenían este esquema desde años atrás.

Sobre esto último, Cortés Vargas mencionó que dada la situación económica por la que atraviesa el país, los recursos son limitados e insistió en que en el hospital había un exceso de personal. "La realidad es que esa sobrecarga de trabajadores ya no es necesaria en el hospital, tiene una capacidad de trabajo y necesitamos recursos para seguir satisfaciendo esa demanda, por ahí la situación de una carga laboral todo mundo la conoce, no hay dinero para sostener una nómina de ese tamaño. Nosotros crecimos casi el 130% durante esta pandemia".

INSUMOS Y MEDICINAS

Ante los señalamientos del personal sobre el desabasto de insumos y medicamentos, el director dijo que "eso es precisamente lo que se tiene que solucionar" pues el recurso que estaba destinado a la nómina de esos trabajadores pasará a ese rubro. "Acordémonos que nosotros estamos incrementando la productividad en todos los sentidos y la población, sobre todo la que menos recurso tiene lo amerita y lo necesita".

Mencionó que se ha tenido apoyo de la población además de que en la clínica se están realizando procedimientos innovadores y de alta tecnología. Dijo que la atención tiene que resolverse, de acuerdo a la Ley de Adquisiciones. "Nosotros estamos manejando de que cuando no exista en almacén algún producto o insumo que es necesario para la atención pues nosotros tenemos que verlo con proveedores locales", concluyó.

Análisis

Abren diálogo.

*Son 58 personas del sector salud con las que la autoridad de salud estatal dio por finalizada la relación laboral bajo la figura de contratos eventuales en el Hospital General de Torreón.

*En toda la Jurisdicción Sanitaria VI son 150 casos.

*Ayer hubo una reunión en dicha institución de salud y acudieron el director de la clínica, José Luis Cortés Vargas así como el jefe de la Jurisdicción Sanitaria VI, Juan Pérez Ortega.

*La reunión inició a las 8 de la mañana y asistió el personal de la salud que estaba inconforme.