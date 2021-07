WK entrevistado por La Laguna

Hace poco más de un año, el lagunero Michell Torres Valles comenzó su proyecto de podcast titulado A Rap-per Day, en el que realiza entrevistas a referentes del rap nacional, así como representantes de la escena iberoamericana.

En mayo pasado, A Rap-per Day abordó a WK, reconocido productor y rapero campechano fallecido el pasado 30 de junio tras complicaciones por COVID-19. El encuentro se suscitó de manera virtual a principios de mayo, días antes de que WK visitará por última vez La Laguna para participar en un festival de rap celebrado en Gómez Palacio.

En entrevista, Torres Valles hace memoria e indica que la primera vez que escuchó a WK fue en 2010 con el álbum Rastros de cenizas, entonces la música del campechano lo abordó y ya no le perdió la huella.

El lagunero indica que contactó a WK por medio de Facebook. Fuera de los formatos cuadrados de una entrevista formal, el diálogo muestra una conversación entre dos personas que simpatizan y comparten experiencias gracias a un lazo en común: el hip hop.

"Fue una plática chida y muy amena. Me sorprendí con varias cosas que me contó por decir de las influencias que tuvo. Nunca imaginé que Cartel de Santa o Kinto Sol fueran influencias de WK. Y obviamente todos los proyectos que traía en puerta. No lo sentí como que muy cortante o forzado en la plática, ni mucho menos".

En la entrevista realizada por el lagunero, WK repasa sus comienzos, cuando era de los únicos raperos de su estado natal (Campeche). Su relato también enfoca su evolución musical a través de sus cuatro álbumes, llegando a Trópico de cáncer II (2021), su último trabajo.

"Es algo que todavía traigo sonando en el carro todo el día cuando voy al trabajo o cuando voy al gimnasio, nunca falta una que otra rolita del disco que sí está llegadora, como las de todos sus materiales".

Michell Torres Valles, quien se enteró en redes sociales del deceso, tuvo el gusto de conocer a WK en persona el pasado 29 de mayo, cuando el campechano se presentó por última vez en Gómez Palacio.

"Tuve todavía tuve chanza de toparlo en el festival acá en Gómez. Le di stickers de la ilustración que le había hecho, también le tomé fotos del evento y quién diría que esa iba a ser la última vez que lo iba a ver".

Esa noche WK tomó el micrófono y subió al escenario ante el público lagunero. Desde las bocinas se emitieron canciones de su último álbum, así como piezas clásicas de su repertorio, con las que sus seguidores suelen amenizar los desamores.