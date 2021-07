Más vale poco que nada: meloneros de San Pedro

"Más vale poco que nada", dicen los productores de melón del municipio de San Pedro, ante el bajo precio que todavía registra en el producto, pues la cotización se mantiene en dos pesos por kilogramo.

Los campesinos reiteraron que están desanimados pues incluso el miércoles pese a que algunos ya tenía trató con un comprador, al final se les "echó para atrás" y ya no les aceptó alrededor de 20 toneladas, que los obligó a trasladarse a Matamoros para tratar de acomodar la producción, pero se los pagaron igual, en dos pesos el kilo y si se toma en cuenta el combustible, pues la ganancia que obtuvieron fue mínima.

"¿Qué hacíamos? no nos quedó de otra que ganar para allá, porque si no se nos echa a perder y hay que tirarlo. Aquí no hay dónde guardarlo y pues más vale sacar poco que nada. Yo salí a las 8 de la noche, tuve que esperar muchas horas para que me recibieran el producto", dijo una ejidataria de San Patricio.

Incluso hay productores que prefieren no revelar su nombre, pues tienen miedo de que al hacer público la situación los "coyotes" no les reciban la cosecha.

La señora reiteró que ya de "lo perdido, lo encontrado es bueno", haciendo énfasis en que prefieren recuperar un poco de lo que invirtieron en la siembra de sus parcelas. Otro productor manifestó lo mismo, que el precio es muy bajo y ya tienen semanas así, solamente en los primeros días de cosecha, les pagaron a buen precio. "Ya tenemos como tres semanas que está a dos pesos y creo que lo quieren bajar más todavía, pero vamos a ver qué pasa, por que ya se ven más compradores, se están viniendo de Matamoros, porque allá ya están acabando, pero también están empezando en Tlahualilo" dijo el señor.

Ayer se observaba un poco más movimiento en la planta Francisco I. Madero.

Se mantiene precio bajo del melón

Productores de melón en San Pedro se resignan a entregar sus cosechas en dos pesos por kilo.

*Dicen que prefieren recuperar algo a quedarse sin nada, pues se echa a perder el producto y los obligará a tirarlo.

*Mencionan que hace aproximadamente un mes que empezaron las cosechas y unicamente los primeros dias les pagaron en al menos 6 pesos.

*Aunque hay más "movimiento" de compradores el precio podría mantenerse a la baja.