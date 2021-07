Simpatizantes de trabajador protestan afuera de radiodifusora en Torreón

Durante el jueves en la tarde se registró una manifestación a las afueras de una radiodifusora de Torreón, simpatizantes de un trabajador del Ayuntamiento de Torreón lo respaldaron en sus acusaciones de presuntas acciones de violencia política y salida injustificada de su plaza.

Se trata de Gerardo Calvillo, quien además se ostenta como líder social y durante el jueves al mediodía arribó hasta la entrada de una empresa radiodifusora del Ayuntamiento de Torreón, esto sobre una banqueta de la calle Juan Gutemberg y casi avenida Bravo, ahí lanzó reclamos contra el director de la oficina, Eduardo Teele, a quien acusó junto con personal de Comunicación Social de la administración de presionarlo para renunciar de forma irregular y de supuesto hostigamiento en el plano personal y político.

"Ellos me están corriendo y nosotros asumimos esto como una represión política, el asunto es que nunca estuvieron de acuerdo en mi forma de pensar, en mi forma de trabajar, yo aparte de trabajar aquí soy activista, aquí los compañeros presentes son algunos de las representaciones que tenemos en las organizaciones en las que trabajamos… Todo esto se juntó para que a mí me dieran de baja, aquí tengo documentación, tengo mi contrato, no me quieren dar lo que me corresponde, yo estaba por honorarios y en este contrato se dice claramente que tienen que cumplir ambas partes, no me quieren dar lo que me corresponde", señaló Calvillo, quien además mostró a medios de comunicación algunas capturas de Whatsapp con supuestas acciones de represión política en su contra.

El Siglo de Torreón buscó una respuesta de Eduardo Teele, jefe de la empresa, mismo que se abstuvo de emitir alguna opinión argumentando que se trataba de un asunto "meramente laboral y legal", de forma que serán las autoridades quienes deban de emitir una resolución al respecto.