Selección Mexicana Femenil cae ante Estados Unidos en amistoso

La Selección Mexicana Femenil cayó ante su similar de Estados Unidos a cuatro goles por cero, en un partido de preparación disputado en el Pratt & Whitney Stadium, en Connecticut.

Las estadounidenses se adelantaron al minuto 21 cuando Samantha Mewis hizo el primer gol del encuentro, después Christian Press hizo lo suyo al minuto 39. Los otros goles fueron en la segunda mitad cuando Press hizo segunda anotación al 39 y Tobin Heath marcó al 73.

El conjunto dirigido por Mónica Vergara acumula su tercera derrota consecutiva, las Tricolor disputará su segundo partido de preparación dentro de esta gira el próximo lunes 5 de julio de nueva cuenta en el Pratt & Whitney Stadium ante el equipo de las barras y las estrellas.

Alineaciones

Estados Unidos: 1.- A. Naeher (18.- A. Franch al 46´); 2.- C. Dunn (12.- T. Davison al 77´); 3.- S. Mewis; 4.- B. Saurbrunn; 5.- K. O´Hara (14.- E. Sonnet al 72´); 6.- K. Mewis (14.- E. Sonnet al 72´); 9.- L. Horan; 11.- C. Press; 13.- A. Morgan (10.- C. Lloyd al 77´); 15.- M. Rapinoe (7.- T. Heath al 72´) y 17.- A. Dahkemper. DT. V. Andonovski.

México: 1.- E. Alvarado; 2.- B. Sierra; 3.- K. Rodríguez; 4.- J. Orejel; 5.- J. López (18.- N. Pérez al 82´); 6.- R. Bernal (13.- R. Reyes al 77´); 7.- D. Espinosa (17.- J. Ovalle al 56´); 9.- K. Palacios ( K. Martínez al 77´); 10. S. Mayor; 11.- M. Sánchez y 16.- N. Antonio. DT. M. Vergara.