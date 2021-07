Fue un tema de comunicación periodística: abogado de YosStop sobre video de Ainara

Ricardo Cajal, abogado de Yoseline Hoffman, considera que es necesario aclarar en qué consiste el delito por el que se detuvo a la influencer el martes pasado y que es importante para su defensa. En entrevista señala que fue por la descripción que hizo para uno de sus videos de YouTube sobre la agresión sexual que vivió Ainara Suárez. y no por la posesión del video en el que suceden los hechos.

"Quisiera aclarar que en varios medios se está hablando que se le acusa de que ella almacenó, guardó y envío el video. Los únicos hechos de los que se nos está acusando es que ella describe en su video de 'Patética generación' actos sexuales que involucran a una menor", explica.

Estos hechos, detalla, forman parte del delito de pornografía infantil, pero como defensa de la influencer considera que no existió un delito pues no se realizaron con un fin lascivo.

Es un ataque a la libertad de expresión: abogado de YosStop

"Cuando sucedieron las cosas nadie sabía quién era la niña que estaba en el video, ella (Yos) lo comentó en contexto de un video de una pelea porque ese había sido el motivo de la pelea, pero no exhibe nunca el video, no pone imágenes pornográficas, no reproduce el video, nunca lo da a conocer o lo publicita", comenta.

Ricardo Cajal señala que esa conducta al describir el acto sexual la realizó como otros medios de comunicación en general hacen del tema. En la audiencia que se realizará este lunes tendrán que desvirtuar esto en la audiencia.

"Puedo adelantar que para nosotros no hay delito, hay un tema de comunicación periodística. Le guste o no a la gente, la información se consume por cualquier red social incluso a través de una persona que tiene tantos millones de seguidores como lo era Yoseline”.

Yoseline fue detenida en la Ciudad de México e ingresada al Centro femenil de reinserción social Santa Martha Acatitla.

Espera defensa de YosStop cambiar la visión del juez

Pero ¿por qué detuvieron a la influencer? El abogado comenta que el delito de pornografía infantil en todas sus modalidades es considerado grave, pero cree que la modalidad bajo la que se culpa a la creadora conocida como YosStop es de risa.

La defensa de la influencer espera que en la próxima audiencia el juez vea de la misma forma que ellos ven el caso.

"Quien decide es el juez, pero confío en que lo verá de la misma forma que nosotros. El fin que persigue el delito de pornografía infantil es el lascivo, yo considero que es la descripción de un acto sexual que involucra menores con finalidades lascivas como lo es las otras conductas: distribuir y generar pornografía infantil, cuestión que no existe en este caso".

Aunque no puede hablar sobre la comunicación que ha tenido con la youtuber, comparte que está fuerte y bien, y es probable que la vea mañana dependiendo de las autoridades del reclusorio.

¿Dónde están los culpables?

La mañana de este jueves, los abogados de Ainara y ella misma formaron parte de una entrevista con la periodista Carmen Aristegui. El abogado de YosStop explica que también fue invitado al programa, pero no pudo formar parte.

Sin embargo considera que no fue buena la participación del equipo que defiende a Ainara.

"Creo que no ayudó, siguen en su mismo discurso, yo al final del día pregunto a las autoridades: dónde están los verdaderos delincuentes, por qué contra ellos no han actuado, no han girado órdenes de aprehensión. Hoy lo mencionó muy bien el abogado de Ainara, que para ellos hay un tema de justicia especial que es para adolescentes, pero existe ese procedimiento y no veo que haya un despliegue de fuerza de la autoridad como hubo en este caso", sentencia.

"Considero que es la verdadera gente que debía estar en prisión y no Yoseline por este tema que ha salido de control".

La defensa de Yoseline piensa que el impacto que tiene como figura pública y los millones de seguidores que tiene en sus diferentes redes sociales pudo ser un factor en su contra en el tema legal: "Obviamente cada delito es distinto y amerita distintas pruebas, pero sí se ve un tema de un poco de línea de la autoridad de ir en contra de Yoseline a toda costa, se ve esa intención de hacer este caso mediático y así de sonado involucrándola de esa forma y no así a los verdaderos perpetradores".